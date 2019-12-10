На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО





Про це повідомляє Держприкордонслужба.



Приблизно 9,5 тонн гуманітарної допомоги на суму 2,6 тис. американських доларів везли «Дафом» через пункт пропуску «Ягодин» в Україну.



Завдяки завчасній інформації від оперативників Луцького прикордонного загону стосовно можливої невідповідності вантажу, правоохоронці провели поглиблену перевірку авта.



Сьогодні, 18 квітня, огляд та підрахунок товару завершили.



За результатами виявлено не заявлений до переміщення вантаж, а саме – косметичні засоби, біжутерія, одяг, аксесуари тощо. Загалом прикордонники знайшли понад 1000 найменувань товару на понад 1,5 млн грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ у Волинській області виявили вантажівку з гуманітарною допомогою з США. Втім, «благодійні наміри» були лише прикриттям.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Приблизно 9,5 тонн гуманітарної допомоги на суму 2,6 тис. американських доларів везли «Дафом» через пункт пропуску «Ягодин» в Україну.Завдяки завчасній інформації від оперативників Луцького прикордонного загону стосовно можливої невідповідності вантажу, правоохоронці провели поглиблену перевірку авта.Сьогодні, 18 квітня, огляд та підрахунок товару завершили.За результатами виявлено не заявлений до переміщення вантаж, а саме – косметичні засоби, біжутерія, одяг, аксесуари тощо. Загалом прикордонники знайшли понад 1000 найменувань товару на понад 1,5 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію