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На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО

На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО
Волинське об’єднання церков християн віри євангельської організувало та узгодило з органами місцевої влади проведення 19 квітня незвичного пасхального богослужіння.

Про це повідомляє сайт газети "Вісник".

Особливістю богослужіння буде те, що присутні повинні прибути винятково на особистих автомобілях і не залишати авто протягом усього зібрання. Трансляція богослужіння відбудеться через радіоприймачі.

Богослужіння відбудеться на території недіючого летовища у селі Крупа поблизу Луцька завтра, 19 квітня.


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Теги: богослужіння, Крупа, Великдень
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Коментарі 2
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А бідним зась!
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Чого бідний - бо дурний. Не доходить шо ви не повинні наражати інших на небезпеку?
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