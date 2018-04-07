На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
Волинське об’єднання церков християн віри євангельської організувало та узгодило з органами місцевої влади проведення 19 квітня незвичного пасхального богослужіння.
Про це повідомляє сайт газети "Вісник".
Особливістю богослужіння буде те, що присутні повинні прибути винятково на особистих автомобілях і не залишати авто протягом усього зібрання. Трансляція богослужіння відбудеться через радіоприймачі.
Богослужіння відбудеться на території недіючого летовища у селі Крупа поблизу Луцька завтра, 19 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сайт газети "Вісник".
Особливістю богослужіння буде те, що присутні повинні прибути винятково на особистих автомобілях і не залишати авто протягом усього зібрання. Трансляція богослужіння відбудеться через радіоприймачі.
Богослужіння відбудеться на території недіючого летовища у селі Крупа поблизу Луцька завтра, 19 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
А бідним зась!
Чого бідний - бо дурний. Не доходить шо ви не повинні наражати інших на небезпеку?
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації
Сьогодні, 16:50
Де у Луцьку купити освячену паску. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 16:00
На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
На «Ягодині» знайшли контрабанду на півтора мільйона, замасковану під «гуманітарку». ФОТО
Сьогодні, 15:07