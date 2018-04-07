На території летовища під Луцьком влаштовують автомобільне богослужіння. ВІДЕО





Про це повідомляє сайт газети "



Особливістю богослужіння буде те, що присутні повинні прибути винятково на особистих автомобілях і не залишати авто протягом усього зібрання. Трансляція богослужіння відбудеться через радіоприймачі.



Богослужіння відбудеться на території недіючого летовища у селі Крупа поблизу Луцька завтра, 19 квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське об’єднання церков християн віри євангельської організувало та узгодило з органами місцевої влади проведення 19 квітня незвичного пасхального богослужіння.Про це повідомляє сайт газети " Вісник ".Особливістю богослужіння буде те, що присутні повинні прибути винятково на особистих автомобілях і не залишати авто протягом усього зібрання. Трансляція богослужіння відбудеться через радіоприймачі.Богослужіння відбудеться на території недіючого летовища у селі Крупа поблизу Луцька завтра, 19 квітня.

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