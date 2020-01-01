Де у Луцьку купити освячену паску. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ
Сьогодні, 16:00
Канцлер єпархії та священники кафедрального собору Святої Трійці освячували паски у місцях їх випікання і продажу.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
14 квітня канцлер протоієреї Микола Цап та Віталій Собко святили великодню здобу в супермаркетах «Сільпо»: в РЦ «Промінь» та колишньому центральному універмазі Луцька. Вироби продаватимуть по всій торговельній мережі.
15 квітня староста собору протоієрей Володимир Подолець із такою ж місією побував у гіпермаркеті «Там-Там» і святив ще протягом трьох днів. Спочатку освячував паски на прилавках, а опісля їхні складники – в пекарському цеху. «Це ваша добра справа, – звернувся о. Володимир до працівників, – що забезпечуєте людям готовий пасхальний атрибут. Виготовлення паски, цього хліба святого на честь Воскресіння Христового, – один зі штрихів ваших добрих діл».
16 квітня панотець побував у пекарні ПрАТ «Теремно-хліб».
«Цьогоріч українці відзначатимуть особливий Великдень. Звичайно, споживання здобного виробу – не найголовніше в основному торжестві християн, але для багатьох вірян так важливо скуштувати свяченого великоднього хліба», – зазначають у єпархії.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
14 квітня канцлер протоієреї Микола Цап та Віталій Собко святили великодню здобу в супермаркетах «Сільпо»: в РЦ «Промінь» та колишньому центральному універмазі Луцька. Вироби продаватимуть по всій торговельній мережі.
15 квітня староста собору протоієрей Володимир Подолець із такою ж місією побував у гіпермаркеті «Там-Там» і святив ще протягом трьох днів. Спочатку освячував паски на прилавках, а опісля їхні складники – в пекарському цеху. «Це ваша добра справа, – звернувся о. Володимир до працівників, – що забезпечуєте людям готовий пасхальний атрибут. Виготовлення паски, цього хліба святого на честь Воскресіння Христового, – один зі штрихів ваших добрих діл».
16 квітня панотець побував у пекарні ПрАТ «Теремно-хліб».
«Цьогоріч українці відзначатимуть особливий Великдень. Звичайно, споживання здобного виробу – не найголовніше в основному торжестві християн, але для багатьох вірян так важливо скуштувати свяченого великоднього хліба», – зазначають у єпархії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У головному соборі Луцька почали освячувати великодні кошики. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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