Де у Луцьку купити освячену паску. ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ

Канцлер єпархії та священники кафедрального собору Святої Трійці освячували паски у місцях їх випікання і продажу.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.14 квітня канцлер протоієреїтасвятили великодню здобу в супермаркетах «Сільпо»: в РЦ «Промінь» та колишньому центральному універмазі Луцька. Вироби продаватимуть по всій торговельній мережі.15 квітня староста собору протоієрейіз такою ж місією побував у гіпермаркеті «Там-Там» і святив ще протягом трьох днів. Спочатку освячував паски на прилавках, а опісля їхні складники – в пекарському цеху. «Це ваша добра справа, – звернувся о. Володимир до працівників, – що забезпечуєте людям готовий пасхальний атрибут. Виготовлення паски, цього хліба святого на честь Воскресіння Христового, – один зі штрихів ваших добрих діл».16 квітня панотець побував у пекарні ПрАТ «Теремно-хліб».«Цьогоріч українці відзначатимуть особливий Великдень. Звичайно, споживання здобного виробу – не найголовніше в основному торжестві християн, але для багатьох вірян так важливо скуштувати свяченого великоднього хліба», – зазначають у єпархії.