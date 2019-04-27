У Луцьку освячували паски вздовж вулиці
Сьогодні, 17:40
У мікрорайоні Вишків настоятель Свято-Михайлівського вишківського храму отець Степан Гайгель освятив великодні кошики усім, хто виходив із домівки до дороги.
Про це повідомляє "Суспільне Волинь" у фейсбуці.
Лучанка Софія Калюжна розповіла, що вона одна з тих, хто долучився до цього релігійного обряду.
«У нас цього року незвичне освячення великодніх кошиків. Люди виходять до дороги біля своїх домівок, духівник проводить обряд, за ним їхав автомобіль з гучномовцем із аудіозаписом богослужіння. Це як вихід із ситуації, головне, що безпечно», - каже Софія Калюжна.
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Про це повідомляє "Суспільне Волинь" у фейсбуці.
Лучанка Софія Калюжна розповіла, що вона одна з тих, хто долучився до цього релігійного обряду.
«У нас цього року незвичне освячення великодніх кошиків. Люди виходять до дороги біля своїх домівок, духівник проводить обряд, за ним їхав автомобіль з гучномовцем із аудіозаписом богослужіння. Це як вихід із ситуації, головне, що безпечно», - каже Софія Калюжна.
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