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У Луцьку освячували паски вздовж вулиці

У Луцьку освячували паски вздовж вулиці
У мікрорайоні Вишків настоятель Свято-Михайлівського вишківського храму отець Степан Гайгель освятив великодні кошики усім, хто виходив із домівки до дороги.

Про це повідомляє "Суспільне Волинь" у фейсбуці.

Лучанка Софія Калюжна розповіла, що вона одна з тих, хто долучився до цього релігійного обряду.

«У нас цього року незвичне освячення великодніх кошиків. Люди виходять до дороги біля своїх домівок, духівник проводить обряд, за ним їхав автомобіль з гучномовцем із аудіозаписом богослужіння. Це як вихід із ситуації, головне, що безпечно», - каже Софія Калюжна.

У Луцьку освячували паски вздовж вулиці
У Луцьку освячували паски вздовж вулиці
У Луцьку освячували паски вздовж вулиці
У Луцьку освячували паски вздовж вулиці

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Теги: Великдень, освячення, Луцьк, Вишків
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