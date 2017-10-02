Лісові пожежі на Житомирщині перекинулися на села: вогонь знищив майже 40 будівель





Про це повідомляє



"18 квітня залучено 1 од. інженерної техніки та 3 чол. особового складу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, станом на 15 год. 18 квітня на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») триває гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків. Наразі залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках тривають роботи щодо обмеження їх поширення.



Зазначається, що силами ДСНС спільно з лісовими господарствами не допущено знищення будівель і споруд у 6 населених пунктах (смт Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Дівошин, с. Слобода та с. Ясинець).



У відселених населених пунктах (с. Острови, с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель.



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Загалом до гасіння лісової пожежі на Житомирщині залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. та 31 од. техніки, у тому числі три літаки Ан-32П, якими 18 квітня здійснено 12 скидів (96 тонн води).



Зауважимо, ще 16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.



Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирській області, де рятувальники та працівники лісових господарств третій день гасять лісову пожежу, до рятувальних робіт долучилась армія.Про це повідомляє пресслужба МВС "18 квітня залучено 1 од. інженерної техніки та 3 чол. особового складу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, станом на 15 год. 18 квітня на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») триває гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків. Наразі залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках тривають роботи щодо обмеження їх поширення.Зазначається, що силами ДСНС спільно з лісовими господарствами не допущено знищення будівель і споруд у 6 населених пунктах (смт Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Дівошин, с. Слобода та с. Ясинець).У відселених населених пунктах (с. Острови, с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель.Читайте також: З осередку пожеж на Житомирщині евакуювали пів сотні людейЗагалом до гасіння лісової пожежі на Житомирщині залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. та 31 од. техніки, у тому числі три літаки Ан-32П, якими 18 квітня здійснено 12 скидів (96 тонн води).Зауважимо, ще 16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

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