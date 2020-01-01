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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У селі Вербка на Ковельщині виявили випадок захворювання на COVID-19

У селі Вербка на Ковельщині виявили випадок захворювання на COVID-19
У селі Вербка Ковельського району лабораторно підтвердили випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Дубівської ОТГ, у яку входить село Вербка, Роман Троцюк на своїй сторінці у фейсбуці.

«Будьте обачні та відповідальні, бережіть себе. Від Вашого здоров'я великою мірою залежить здоров'я Ваших близьких, з якими Ви контантуєте. Сьогодні незначні обмеження можуть призвести до ефективної боротьби з епідемією. Випустити Джина з пляшки значно легше ніж потім повернути його назад», - написав Роман Троцюк.

Зауважимо, що станом на ранок 18 квітня було відомо про 6 випадків коронавірусу у Ковельському районі.

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Теги: Вербка, Роман Троцюк, Волинь, коронавірус
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