У селі Вербка на Ковельщині виявили випадок захворювання на COVID-19
Сьогодні, 18:45
У селі Вербка Ковельського району лабораторно підтвердили випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомив голова Дубівської ОТГ, у яку входить село Вербка, Роман Троцюк на своїй сторінці у фейсбуці.
«Будьте обачні та відповідальні, бережіть себе. Від Вашого здоров'я великою мірою залежить здоров'я Ваших близьких, з якими Ви контантуєте. Сьогодні незначні обмеження можуть призвести до ефективної боротьби з епідемією. Випустити Джина з пляшки значно легше ніж потім повернути його назад», - написав Роман Троцюк.
Зауважимо, що станом на ранок 18 квітня було відомо про 6 випадків коронавірусу у Ковельському районі.
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Про це повідомив голова Дубівської ОТГ, у яку входить село Вербка, Роман Троцюк на своїй сторінці у фейсбуці.
«Будьте обачні та відповідальні, бережіть себе. Від Вашого здоров'я великою мірою залежить здоров'я Ваших близьких, з якими Ви контантуєте. Сьогодні незначні обмеження можуть призвести до ефективної боротьби з епідемією. Випустити Джина з пляшки значно легше ніж потім повернути його назад», - написав Роман Троцюк.
Зауважимо, що станом на ранок 18 квітня було відомо про 6 випадків коронавірусу у Ковельському районі.
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