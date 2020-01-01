У селі Вербка на Ковельщині виявили випадок захворювання на COVID-19





Про це повідомив голова Дубівської ОТГ, у яку входить село Вербка, Роман Троцюк на



«Будьте обачні та відповідальні, бережіть себе. Від Вашого здоров'я великою мірою залежить здоров'я Ваших близьких, з якими Ви контантуєте. Сьогодні незначні обмеження можуть призвести до ефективної боротьби з епідемією. Випустити Джина з пляшки значно легше ніж потім повернути його назад», - написав Роман Троцюк.



Зауважимо, що станом на ранок 18 квітня було відомо про 6 випадків коронавірусу у Ковельському районі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вербка Ковельського району лабораторно підтвердили випадок захворювання на коронавірус.Про це повідомив голова Дубівської ОТГ, у яку входить село Вербка,на своїй сторінці у фейсбуці.«Будьте обачні та відповідальні, бережіть себе. Від Вашого здоров'я великою мірою залежить здоров'я Ваших близьких, з якими Ви контантуєте. Сьогодні незначні обмеження можуть призвести до ефективної боротьби з епідемією. Випустити Джина з пляшки значно легше ніж потім повернути його назад», - написав Роман Троцюк.Зауважимо, що станом на ранок 18 квітня було відомо про 6 випадків коронавірусу у Ковельському районі.

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