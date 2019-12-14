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На в'їзді у Рівне в ДТП загинуло немовля

На в'їзді у Рівне в ДТП загинуло немовля
На в'їзді у Рівне з боку села Житин на кільці сталась ДТП.

Про неї Суспільному повідомили очевидці. У поліції цей факт підтвердили та зазначили, що у цій автопригоді загинуло немовля.

Як повідомила речниця управління патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко, за попередньою інформацією, кермувальник, що рухався із боку Великого Житина, не пропустив ВАЗівку, яка уже була на кільці.

Внаслідок зіткнення ВАЗівку перевернуло. У ній, крім водія, було семимісячне немовля із матір'ю. Дитина загинула, матір медики ушпиталили.

Пресофіцерка Головного управління Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська уточнила, що сталась аварія близько 16:15.

– За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легковиків «BMW-520 I» та «ВАЗ 2106» загинула семимісячна пасажирка «вазівки», а іншу 19-річну пасажирку із політравмою та переломом тазу доставили до лікарні. Її обстежують медики. На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції та патрульні поліцейські. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються, – сказала речниця поліції.

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Теги: аварія, Рівненщина
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