Якою буде погода в Україні на Великдень
Сьогодні, 19:40
На Великдень, 19-го квітня, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині і в Приазов‘ї. На решті території України - без істотних опадів.
Про це повідомила синиптикиня Наталка Діденко.
Вітер залишається північно-західним, західним, завтра, 19 квітня, слабким, максимум до помірного.
Температура повітря великодньої ночі в Україні +1+6 градусів, подекуди, окрім Півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю +12+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9+13 градусів.
У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим. І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25-го квітня.
Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці завтра вдень.
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Про це повідомила синиптикиня Наталка Діденко.
Вітер залишається північно-західним, західним, завтра, 19 квітня, слабким, максимум до помірного.
Температура повітря великодньої ночі в Україні +1+6 градусів, подекуди, окрім Півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю +12+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9+13 градусів.
У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим. І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25-го квітня.
Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці завтра вдень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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