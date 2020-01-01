Якою буде погода в Україні на Великдень

На Великдень, 19-го квітня, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині і в Приазов‘ї. На решті території України - без істотних опадів.Про це повідомила синиптикиняВітер залишається північно-західним, західним, завтра, 19 квітня, слабким, максимум до помірного.Температура повітря великодньої ночі в Україні +1+6 градусів, подекуди, окрім Півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю +12+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9+13 градусів.У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим. І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25-го квітня.Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці завтра вдень.