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Якою буде погода в Україні на Великдень

Якою буде погода в Україні на Великдень
На Великдень, 19-го квітня, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині і в Приазов‘ї. На решті території України - без істотних опадів.

Про це повідомила синиптикиня Наталка Діденко.

Вітер залишається північно-західним, західним, завтра, 19 квітня, слабким, максимум до помірного.

Температура повітря великодньої ночі в Україні +1+6 градусів, подекуди, окрім Півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю +12+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9+13 градусів.

У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим. І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25-го квітня.
Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці завтра вдень.


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Теги: погода, Наталка Діденко, Великдень
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