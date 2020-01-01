Поліція, маски та дистанція: як у луцьких храмах освячували паски





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Задля уникнення чергового спалаху небезпечного захворювання, медики наполегливо рекомендують українцям утриматися від відвідування храмів та освячення паски, натомість споглядаючи за службою онлайн. Однак, при цьому церкви обласного центру Волині не припинили роботи, хоча й освячення пасхальних кошиків і відбувається у незвичному, карантинному режимі.



Зокрема, сумлінно дотримуються карантинного режиму священики та вірячи у Храмі святих великомученика Димитрія та мученика Нестора Солунських, що знаходиться у парку 900-річчя Луцька. Так, усі охочі посвятити великодні кошики по одному або ж сім’єю заходили до храму, де чергував священнослужитель. Варто зауважити, що на території храму чергували представники муніципальної поліції, однак усі, без винятку, вірячи, перебували на подвір’ї церкви у засобах індивідуального захисту. Не було ні черг, ні скупчень.



Трошки інша ситуація у Храмі всіх святих землі Волинської. На території церкви близько 17:00 години перебувало дещо більше прихожан, ніж у попередній. Однак, для запобігання правопорушенням, біля храму чергували екіпаж поліції та спецавтомобіль КОРД.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Такого незвичного Великодня, як у 2020-му році, у світі ще не було. Так, пандемія коронавірусу загалом перевернула життя людей «з ніг на голову»: зупинилися великі заводи, не працюють заклади громадського харчування, кінотеатри, спортзали тощо.Про це пише ІА Волинські новини.Задля уникнення чергового спалаху небезпечного захворювання, медики наполегливо рекомендують українцям утриматися від відвідування храмів та освячення паски, натомість споглядаючи за службою онлайн. Однак, при цьому церкви обласного центру Волині не припинили роботи, хоча й освячення пасхальних кошиків і відбувається у незвичному, карантинному режимі.Зокрема, сумлінно дотримуються карантинного режиму священики та вірячи у Храмі святих великомученика Димитрія та мученика Нестора Солунських, що знаходиться у парку 900-річчя Луцька. Так, усі охочі посвятити великодні кошики по одному або ж сім’єю заходили до храму, де чергував священнослужитель. Варто зауважити, що на території храму чергували представники муніципальної поліції, однак усі, без винятку, вірячи, перебували на подвір’ї церкви у засобах індивідуального захисту. Не було ні черг, ні скупчень.Трошки інша ситуація у Храмі всіх святих землі Волинської. На території церкви близько 17:00 години перебувало дещо більше прихожан, ніж у попередній. Однак, для запобігання правопорушенням, біля храму чергували екіпаж поліції та спецавтомобіль КОРД.

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