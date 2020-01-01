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У селі на Волині перед Великоднем гасили пожежу сухої трави

У селі на Волині перед Великоднем гасили пожежу сухої трави
Жителі села Запілля гасили пожежу біля тракторної бригади.

Про це повідомляє виконувачка обов'язків сільської старости Ольга Фізик, - передає район.Любомль

«Люди добрі, ви все це робите на зло кому? Сьогодні ми загасили пожежу біля тракторної бригади. Що вам це дає? Я ніяк не можу зрозуміти. Ви хочете допомогти? Але ж ви тільки шкодите. Люди, наближається величезне свято, а вам немає чим зайнятися?» – йдеться в дописі.

Ольга Фізик подякувала хлопцям, які відгукнулися на допомогу і локалізували пожежу: Олександру Пасаману, Івану та Андрію Омелянюкам, Миколі Савошу, Сергію Савошу, Олегу Гулевичу, Валерію Валюху.

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Теги: пожежа, палії, суха трава
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