У селі на Волині перед Великоднем гасили пожежу сухої трави





Про це повідомляє виконувачка обов'язків сільської старости Ольга Фізик, -



«Люди добрі, ви все це робите на зло кому? Сьогодні ми загасили пожежу біля тракторної бригади. Що вам це дає? Я ніяк не можу зрозуміти. Ви хочете допомогти? Але ж ви тільки шкодите. Люди, наближається величезне свято, а вам немає чим зайнятися?» – йдеться в дописі.



Ольга Фізик подякувала хлопцям, які відгукнулися на допомогу і локалізували пожежу: Олександру Пасаману, Івану та Андрію Омелянюкам, Миколі Савошу, Сергію Савошу, Олегу Гулевичу, Валерію Валюху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Запілля гасили пожежу біля тракторної бригади.Про це повідомляє виконувачка обов'язків сільської старости, - передає район.Любомль«Люди добрі, ви все це робите на зло кому? Сьогодні ми загасили пожежу біля тракторної бригади. Що вам це дає? Я ніяк не можу зрозуміти. Ви хочете допомогти? Але ж ви тільки шкодите. Люди, наближається величезне свято, а вам немає чим зайнятися?» – йдеться в дописі.Ольга Фізик подякувала хлопцям, які відгукнулися на допомогу і локалізували пожежу: Олександру Пасаману, Івану та Андрію Омелянюкам, Миколі Савошу, Сергію Савошу, Олегу Гулевичу, Валерію Валюху.

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