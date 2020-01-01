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«Коли всі готуються до Пасхи, ми працюємо та рятуємо життя» – волинська медсестра

«Коли всі готуються до Пасхи, ми працюємо та рятуємо життя» – волинська медсестра
На своїй сторінці в фейсбук нововолинська медсестра показала світлину, на якій вона одягнена в захисний костюм і готова до роботи: рятувати людські життя.

Про це пише БУГ.

Медсестра інфекційного відділення Нововолинської центральної міської лікарні Інна Ковальчук зазначила, що працювати доводиться за трьох.

"Коли всі готуються до Пасхи, ми працюємо!!! Рятуємо ваше життя!!!… Працюємо за 3-х!!!! Інфекційне відділення", – йдеться в дописі.

У коментарях до допису лишили чимало подяк за роботу медпрацівників у період пандеміїї короанвірусу та щирих побажань.

Катя Юрчук Царук: "Тримайтеся ВИ найкращі".

Любов Добринюк: Хай Бог береже Вас!”.

Ольга Перова: "Інночка,честь і хвала Вам!!!Низький уклін за сміливість та бажання рятувати!!Побільше б таких свідомих людей!".

Богданочка Ісько: "Дякуємо за вашу працю, ви рятуєте людей. Нехай бог вас оберігає"

Татьяна Сарай: "Дівчата ви справитесь я знаю.Курячий пережили,свинячий,і китайський здолаєте… Працювала з вами і знаю що ви сильні і морально і фізично.Нехай помагає Бог, бо ви найкращі".

Іра Мельничук: "Величезне дякую всім лікарям,мед.сестричкам,санітарочкам всім мед.працівникам. Вам важко працювати ,ви також боїтесь щоб не захворіти ,але зараз на вас ми дуже надіємось. Тримайтесь, нехай Бог вас оберігає".

Natalka Viktorivna: "Сильні і сміливі жінки, на передовій борються за життя, ми всі вами гордимось, за вас переживаєм і молимося!
Бережіть себе!".

«Коли всі готуються до Пасхи, ми працюємо та рятуємо життя» – волинська медсестра

«Коли всі готуються до Пасхи, ми працюємо та рятуємо життя» – волинська медсестра


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Теги: коронавірус, волинь, карантин, робота
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