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19 квітня на Волині: гортаючи календар

19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження луцька журналістка Надія Міщук (на фото), акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк .

Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка, колишніх депутатів Волинської обласної ради Сергія Іванюка та Богдана Дівнича, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України Антона Євтушка.

Імениники цього дня - Севастян, Прохор, Григорій, Яків, Павло, Петро та Іван.

Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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