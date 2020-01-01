19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження луцька журналістка Надія Міщук (на фото), акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк .
Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка, колишніх депутатів Волинської обласної ради Сергія Іванюка та Богдана Дівнича, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України Антона Євтушка.
Імениники цього дня - Севастян, Прохор, Григорій, Яків, Павло, Петро та Іван.
Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
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Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка, колишніх депутатів Волинської обласної ради Сергія Іванюка та Богдана Дівнича, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України Антона Євтушка.
Імениники цього дня - Севастян, Прохор, Григорій, Яків, Павло, Петро та Іван.
Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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