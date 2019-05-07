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На Волині судили неповнолітнього, який розпивав алкоголь

На Волині судили неповнолітнього, який розпивав алкоголь
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений Любомльським відділом поліції протокол про притягнення до адміністративної відповідальності учня Любомльського професійного ліцею.

Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - передає Район.Любомль

Неповнолітній, 17 березня, близько 12:40 на одній з вулиць в місті Любомль розпивав алкогольне пиво, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.178 КУпАП. Винність парубка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями порушника, співучасника. За місцем проживання, навчання характеризується позитивно.

При вирішенні питання про відповідальність підлітка суд врахував, що він вчинив правопорушення у неповнолітньому віці, тому на підставі ст.13 КУпАП до нього слід застосувати відповідний захід впливу.

Суд визнав хлопця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.178 КУпАП, і на підставі п.2 ст.241 КУпАП застосував до нього захід впливу у вигляді попередження.

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Теги: суд, студент, алкоголь
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