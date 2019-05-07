На Волині судили неповнолітнього, який розпивав алкоголь





Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, -



Неповнолітній, 17 березня, близько 12:40 на одній з вулиць в місті Любомль розпивав алкогольне пиво, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.178 КУпАП. Винність парубка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями порушника, співучасника. За місцем проживання, навчання характеризується позитивно.



При вирішенні питання про відповідальність підлітка суд врахував, що він вчинив правопорушення у неповнолітньому віці, тому на підставі ст.13 КУпАП до нього слід застосувати відповідний захід впливу.



Суд визнав хлопця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.178 КУпАП, і на підставі п.2 ст.241 КУпАП застосував до нього захід впливу у вигляді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений Любомльським відділом поліції протокол про притягнення до адміністративної відповідальності учня Любомльського професійного ліцею.Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - передає Район.ЛюбомльНеповнолітній, 17 березня, близько 12:40 на одній з вулиць в місті Любомль розпивав алкогольне пиво, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.178 КУпАП. Винність парубка у вчиненні правопорушення повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями порушника, співучасника. За місцем проживання, навчання характеризується позитивно.При вирішенні питання про відповідальність підлітка суд врахував, що він вчинив правопорушення у неповнолітньому віці, тому на підставі ст.13 КУпАП до нього слід застосувати відповідний захід впливу.Суд визнав хлопця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.178 КУпАП, і на підставі п.2 ст.241 КУпАП застосував до нього захід впливу у вигляді попередження.

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