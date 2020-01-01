Опублікували ретрофото волинського ринку
Сьогодні, 04:11
Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував ретрофото ринку у Любомлі.
Юрій Фініковський фотознімки опублікував на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбуці,- передає Район. Любомль
Фото 50 років ХХ століття. Це територія між вулицею Богдана Хмельницького та територією пожежної частини. Вулиця зліва на задньому фоні – початок вулиці Івана Франка. Нині на тому місці де зображено ринок – територія Михайлівської церкви, паркова зона.
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Юрій Фініковський фотознімки опублікував на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбуці,- передає Район. Любомль
Фото 50 років ХХ століття. Це територія між вулицею Богдана Хмельницького та територією пожежної частини. Вулиця зліва на задньому фоні – початок вулиці Івана Франка. Нині на тому місці де зображено ринок – територія Михайлівської церкви, паркова зона.
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