Опублікували ретрофото волинського ринку





Юрій Фініковський фотознімки опублікував на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбуці,-



Фото 50 років ХХ століття. Це територія між вулицею Богдана Хмельницького та територією пожежної частини. Вулиця зліва на задньому фоні – початок вулиці Івана Франка. Нині на тому місці де зображено ринок – територія Михайлівської церкви, паркова зона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував ретрофото ринку у Любомлі.фотознімки опублікував на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у фейсбуці,- передає Район. ЛюбомльФото 50 років ХХ століття. Це територія між вулицею Богдана Хмельницького та територією пожежної частини. Вулиця зліва на задньому фоні – початок вулиці Івана Франка. Нині на тому місці де зображено ринок – територія Михайлівської церкви, паркова зона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію