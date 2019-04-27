Як у Нововолинську освячували пасхальні кошики. ФОТО
Сьогодні, 02:07
18-го квітня, напередодні Великодня, частина нововолинців прийшли до храмів освятити пасхальні кошики.
Про це пише БУГ.
Як повідомляється на сторінці Нововолинськ у фейсбуці, біля кожної церкви працює поліція, стежить за дотриманням громадського порядку та обмежувальних заходів карантину.
Зазначимо, Міністерство охорони здоров’я закликає залишитися на Великдень вдома та не відвідувати храми.
"Наближаються Великодні свята, на які мільйони українців традиційно ходять до церкви, а потім збираються за великим столом у колі рідних. Але через пандемію коронавірусу у світі навіть традиції вперше за десятки років змінюються.
Віряни залишаються вдома та долучаються до богослужінь онлайн. Все для того, аби зберегти життя та здоров’я. Убережіть себе від інфікування та не наражайте на небезпеку оточуючих", – зазначили в МОЗ.
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Про це пише БУГ.
Як повідомляється на сторінці Нововолинськ у фейсбуці, біля кожної церкви працює поліція, стежить за дотриманням громадського порядку та обмежувальних заходів карантину.
Зазначимо, Міністерство охорони здоров’я закликає залишитися на Великдень вдома та не відвідувати храми.
"Наближаються Великодні свята, на які мільйони українців традиційно ходять до церкви, а потім збираються за великим столом у колі рідних. Але через пандемію коронавірусу у світі навіть традиції вперше за десятки років змінюються.
Віряни залишаються вдома та долучаються до богослужінь онлайн. Все для того, аби зберегти життя та здоров’я. Убережіть себе від інфікування та не наражайте на небезпеку оточуючих", – зазначили в МОЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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