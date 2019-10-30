Найпопулярніші імена новонароджених: які вподобання волинян





Про це



Вагомий вплив на пересічних батьків мають модні тенденції в іменуванні, продиктовані відомими виконавцями, гумористами: зірка «Дизель-шоу» Яна Глущенко назвала сина Тамерланом, виконавиця Гайтана – донечку Сапфір-Ніколь, дочка Світлани Лободи має ім’я Тільда, Аніти Луценко – Мія, син Анни Сєдокової – Гектор. Журнали та сайти для батьків публікують численні поради, як обрати «найжіночніше» або «сильне» ім’я, як не прогадати з найбільш рідкісним або найбільш модним іменем, серед імен, якими радять називати, трапляються Амур, Аріела, Гектор, Нана, Резеда, Тата, Уленгія та ін. Такий інтерес до проблеми іменування зумовлений тим, що ім’я обирають на все життя, а також тим, що від чоловічих імен в майбутньому буде потрібно утворити іменування по батькові.



Мотиви вибору імені зумовлені загальними тенденціями розвитку іменникá регіону чи країни загалом на певному історичному зрізі: модою на запозичені або традиційні українські імена, канонічністю імені (можливістю називати дитину обраним іменем і в сфері релігійного спілкування), прагненням назвати дитину «як всі» або так, «як ні в кого» (вибір імені з обмеженого переліку 10–15 найпопулярніших імен або ж пошук рідкісних чи створення нових оригінальних імен).



У сучасному жіночому іменникý новонароджених в Україні вагому роль відіграє вплив моди на старовинні українські імена: Соломія, Марія, Анастасія, Софія, Стефанія, Юстина, Христина, Меланія, Ярина, Єва, менш продуктивні імена Агафія, Аглая, Варвара, Глафіра, Гликерія, Дарина, Домніка (імена наводимо так, як вони вказані у свідоцтві дитини), Єлизавета, Лія, Марта, Мотря, Одарка, Параскева, Пелагія, Серафима, Федора, Февронія. Значна частина сучасних імен-улюбленців були популярними протягом ХХ ст.: Анна, Вікторія, Діана, Євгенія, Ірина, Катерина, Наталія, Надія, Ніна, Олександра, Олена, Ольга, Юлія, зрідка зараз називають іменами Антоніна, Віра, Іванна, Лідія, Любов, Мар’яна, Тамара, Тетяна, Руслана, Світлана, Сніжана, Неоніла.



Помітно активізувалася тенденція називання дівчаток запозиченими іменами, часто вживані імена Аріна, Ванесса, Вірсавія, Еріка, Евеліна, Ельвіра, Каріна, Кароліна, Ніколь, Яна, в іменнику різних регіонів України засвідчені також імена Алісія, Амелія, Адель, Адольфіна, Альбертіна, Анжеліка, Аніта, Аннабелла, Аріанна, Габріелла, Даніелла, Даяна, Дженіфер, Ельза, Ельміра, Емма, Енріка, Заріна, Ісабель, Корнелія, Марцеліна, Мірабелла, Міріам, Олівія, Палома, Патрисія, Прісцилла, Поліанна, Рената, Сандра, Сімона, Стелла, Тавіфа, Тіна, Ясмін. Значної популярності знову набули імена Августа, Альбіна, Емілія, Каміла, Магдалена, Тереза, які зрідка траплялися в ХХ ст., а також були продуктивними в іменникý католиків ХІХ ст. Труднощі «вкорінення» таких запозичених імен на українському мовному ґрунті стосуються найперше поєднання їх із українськими прізвищами, основи яких мають прозору семантику (Гриб, Вовк, Книш, Коваль тощо), а також з деякими формами імен по батькові (Вірсавія Іванівна, Міріам Василівна, Тавіфа Андріївна). Батькам слід врахувати і той факт, що маловідоме ім’я викликатиме ряд звукових асоціацій (Стелла – стеля тощо) або асоціацій із особами чи літературними героями (Ніколь Кідман, Сандра Баллок, Мати Тереза).



Автор цієї статті мала нагоду познайомитися з симпатичною та комунікабельною жінкою років шістдесяти Сивіллою Кирилівною. У відповідь на мої зацікавлення з приводу мотивів вибору такого імені моя знайома зазначила, що батьки довго обирали ім’я та зупинилися на рідкісному імені Сивілла, а також не без захоплення повідомила, що таке ім’я трапляється навіть в «Енеїді» Івана Котляревського. Відразу стало зрозуміло, що Сивілла Кирилівна «Енеїду» навряд чи читала, адже у творі йдеться про Кумську Сивілу, яка була грецькою жрицею, що отримала від Аполлона дар провидіння та довголіття. Але вона не подумала попросити в бога продовження молодості, і тому повільно висихала, поки не перетворилась в зморщену істоту, що мріє лише про смерть. Іван Котляревський в «Енеїді» описує Сивілу так:



бабище старая,

Крива, горбатая, сухая,

Заплiснявiла вся в шрамах;

Сiда, ряба, беззуба, коса,

Розхристана, простоволоса,

I як в намистi, вся в жовнах.



Невдалий вибір імені міг обернутися для людини насмішками або й психологічною травмою, тому варто бути дуже обережними з оригінальними іменами. Психолог Вікторія Носенко стверджує, що дуже незвичайні імена – часто забавка інфантильних батьків та стрес на все життя для їхніх дітей.



Менш продуктивна група жіночих імен слов’янського походження: Злата, Милана, Зоряна, Богдана, Влада, Владислава, Дзвінка, Мирослава, імена Богуслава, Божена, Вірослава, Власта, Володимира, Дзвенислава, Златослава, Квітослава, Квітана, Квітка, Любава, Неждана, Світлана, Світозара, Цвітана, Цвітослава, Яра, Ясна, Ярослава представлені окремими номінаціями в іменниках різних регіонів України. Такі імена за походженням сягають дохристиянської доби, це найдавніші автохтонні імена українців.



Оригінальні жіночі імена, які мотивовані або співзвучні з назвами квітів: Віолетта, Жасмін, Камелія, Калина, Лілея, Лілія, Мальва, Маргарита (за звучанням ім’я нагадує назву квітки, але походить від лат. перлина), Меліса, Орхідея. Називаючи дитину флористичним іменем, варто враховувати фактор швидкої мінливості як іменних, так і флористичних уподобань. Так, у 60-80-х роках ХХ ст. до популярних належали імена Роза, Георгіна, Лілія, проте два перші імені зараз втратили популярність.



У пошуках рідкісного імені батьки нерідко вдаються до створення оригінального імені шляхом переосмислення загальної назви або на основі одного або двох відомих раніше імен (Діаманта, Доляна, Імераліна), пошуку оригінальних імен в словниках або церковному календарі. Часто такі пошуки дають цікаві результати, адже красиве рідкісне ім’я однієї дитини може зумовити популярність цього імені, моду на нього, що сталося свого часу з іменами Ангеліна, Валерія, Вероніка, Злата, Кіра, Милана.



Визначальною тенденцією сучасного чоловічого іменникá новонароджених України є мода на традиційні українські імена. Улюбленими залишаються імена Матвій, Максим, Остап, Артем, Давид, Ілля, Захар, Дем’ян, Денис, Данило, менш продуктивні імена Адам, Арсен, Веніамін, Гордій, Дарій, Демид, Єремія, Єрмолай, Ігнатій, Кирило, Лука, Лук’ян, Макар, Марко, Маркіян, Мартин, Мирон, Нестор, Олексій, Пилип, Северин, Серафим, Тадей, Ярема. Прикро, що попри наявність в українській мові численних пестливо-зменшувальних варіантів імен активно функціонує обмежений перелік варіантів імен, близьких до російської мови (Ваня, Тьома, Даня, Дєня, Льоша, Паша) або усічень чи форм, близьких до європейських мов (Макс, Ден, Девід, Маріо від імені Мар’ян, Марко, Маттео від Матвій).



Вагому частину чоловічого іменникá становлять імена, які були популярними впродовж усього ХХ ст., але не втратили своєї продуктивності досі. Улюбленими в сучасних батьків залишаються імена Іван, Роман, Андрій, Олександр, Олег, Дмитро, Михайло, Назар, Юрій, наявні в іменнику також імена Василь, Віктор, Віталій, Євген, Ігор, Костянтин, Микола, Павло, Семен, Сергій, Тарас.



Не втрачають своєї популярності двокомпонентні слов’янські імена Станіслав, Владислав, Святослав, Мирослав, Ростислав, зрідка трапляються імена Богдан, Богодар, Борислав, Всеволод, Володимир, Зореслав, Любомир, Яромир, Ярослав. Стрімко набули популярності імена Гліб (за походженням є давнім запозиченням зі скандинавської, хоча існувало в іменникý українців ще до прийняття християнства), Зорян, Злат (нове ім’я, яке виникло як відповідник до жіночого імені Злата).



За нашими спостереженнями, активізувалися імена з кінцевим компонентом -і-ан: Адріан, Андріан, Валеріан, Маркіян, Максиміліан, Юліан, що зумовлено пошуком оригінального, вишуканого імені (на думку батьків, ці імена звучать вишуканіше, ніж звичні Андрій, Валерій, Марко, Максим).



Група запозичених чоловічих імен незначна в кількісному плані та представлена іменами Артур, Дамір, Девід, Едгар, Едуард, Емір, імена Майкл, Мейсон, Мануель, Ніколас, Нео, Пауло, Оскар, Олівер, Тимур, Ян в іменниках різних регіонів України. Часто батьки реєструють дитину іменем, звучання якого наближене до російської мови: Данііл, Кіріл, Нікіта. На думку батьків, такі варіанти милозвучніші, ніж українські Данило, Кирило, Микита, але варто враховувати і те, що вони не відповідають нормам української мови, але є офіційною повною формою імені дитини та будуть супроводжувати її все життя.



О. Чорногуз у гуморесці «Як вибирати ім’я?» дає жартівливі поради щодо вибору імені: «Не забудьте про гармонію імені й прізвища. Це дуже важливо. Подаю приклади: Нінель Кукурудза, Травіата Пацюк, Жульєна Миска, Анжела Кендюх, Вольдемар Копистка, Гонората Пузир, Геракл Гарбуз, Жузі Коза, Атілла Шкапченко й Аполлон Козолуп. Якщо ця гармонія є, вважайте, що ім’я ви вибрали правильно. Діти вам дякуватимуть. Особливо, як підростуть». Якщо ж врахувати той факт, що чоловіче ім’я в майбутньому стане основою для іменування по батькові, цілком можливо, що за деякі імена по батькові «дякуватимуть» і внуки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із появою дитини в родині (а часто ще й до народження малюка) розгортається дискусія, яка часто переходить у мирні та не зовсім мирні суперечки щодо того, яким іменем назвати дитину. У ролі порадників виступають близькі та далекі родичі, друзі й приятелі, колеги та знайомі, які пропонують свої варіанти, групують імена на красиві, канонічні, милозвучні, рідкісні або модні, давні українські або нові запозичені, «щасливі» або «нещасливі».Про це пишуть Хроніки Любарта.Вагомий вплив на пересічних батьків мають модні тенденції в іменуванні, продиктовані відомими виконавцями, гумористами: зірка «Дизель-шоу» Яна Глущенко назвала сина Тамерланом, виконавиця Гайтана – донечку Сапфір-Ніколь, дочка Світлани Лободи має ім’я Тільда, Аніти Луценко – Мія, син Анни Сєдокової – Гектор. Журнали та сайти для батьків публікують численні поради, як обрати «найжіночніше» або «сильне» ім’я, як не прогадати з найбільш рідкісним або найбільш модним іменем, серед імен, якими радять називати, трапляються Амур, Аріела, Гектор, Нана, Резеда, Тата, Уленгія та ін. Такий інтерес до проблеми іменування зумовлений тим, що ім’я обирають на все життя, а також тим, що від чоловічих імен в майбутньому буде потрібно утворити іменування по батькові.Мотиви вибору імені зумовлені загальними тенденціями розвитку іменникá регіону чи країни загалом на певному історичному зрізі: модою на запозичені або традиційні українські імена, канонічністю імені (можливістю називати дитину обраним іменем і в сфері релігійного спілкування), прагненням назвати дитину «як всі» або так, «як ні в кого» (вибір імені з обмеженого переліку 10–15 найпопулярніших імен або ж пошук рідкісних чи створення нових оригінальних імен).У сучасному жіночому іменникý новонароджених в Україні вагому роль відіграє вплив моди на старовинні українські імена: Соломія, Марія, Анастасія, Софія, Стефанія, Юстина, Христина, Меланія, Ярина, Єва, менш продуктивні імена Агафія, Аглая, Варвара, Глафіра, Гликерія, Дарина, Домніка (імена наводимо так, як вони вказані у свідоцтві дитини), Єлизавета, Лія, Марта, Мотря, Одарка, Параскева, Пелагія, Серафима, Федора, Февронія. Значна частина сучасних імен-улюбленців були популярними протягом ХХ ст.: Анна, Вікторія, Діана, Євгенія, Ірина, Катерина, Наталія, Надія, Ніна, Олександра, Олена, Ольга, Юлія, зрідка зараз називають іменами Антоніна, Віра, Іванна, Лідія, Любов, Мар’яна, Тамара, Тетяна, Руслана, Світлана, Сніжана, Неоніла.Помітно активізувалася тенденція називання дівчаток запозиченими іменами, часто вживані імена Аріна, Ванесса, Вірсавія, Еріка, Евеліна, Ельвіра, Каріна, Кароліна, Ніколь, Яна, в іменнику різних регіонів України засвідчені також імена Алісія, Амелія, Адель, Адольфіна, Альбертіна, Анжеліка, Аніта, Аннабелла, Аріанна, Габріелла, Даніелла, Даяна, Дженіфер, Ельза, Ельміра, Емма, Енріка, Заріна, Ісабель, Корнелія, Марцеліна, Мірабелла, Міріам, Олівія, Палома, Патрисія, Прісцилла, Поліанна, Рената, Сандра, Сімона, Стелла, Тавіфа, Тіна, Ясмін. Значної популярності знову набули імена Августа, Альбіна, Емілія, Каміла, Магдалена, Тереза, які зрідка траплялися в ХХ ст., а також були продуктивними в іменникý католиків ХІХ ст. Труднощі «вкорінення» таких запозичених імен на українському мовному ґрунті стосуються найперше поєднання їх із українськими прізвищами, основи яких мають прозору семантику (Гриб, Вовк, Книш, Коваль тощо), а також з деякими формами імен по батькові (Вірсавія Іванівна, Міріам Василівна, Тавіфа Андріївна). Батькам слід врахувати і той факт, що маловідоме ім’я викликатиме ряд звукових асоціацій (Стелла – стеля тощо) або асоціацій із особами чи літературними героями (Ніколь Кідман, Сандра Баллок, Мати Тереза).Автор цієї статті мала нагоду познайомитися з симпатичною та комунікабельною жінкою років шістдесяти Сивіллою Кирилівною. У відповідь на мої зацікавлення з приводу мотивів вибору такого імені моя знайома зазначила, що батьки довго обирали ім’я та зупинилися на рідкісному імені Сивілла, а також не без захоплення повідомила, що таке ім’я трапляється навіть в «Енеїді» Івана Котляревського. Відразу стало зрозуміло, що Сивілла Кирилівна «Енеїду» навряд чи читала, адже у творі йдеться про Кумську Сивілу, яка була грецькою жрицею, що отримала від Аполлона дар провидіння та довголіття. Але вона не подумала попросити в бога продовження молодості, і тому повільно висихала, поки не перетворилась в зморщену істоту, що мріє лише про смерть. Іван Котляревський в «Енеїді» описує Сивілу так:бабище старая,Крива, горбатая, сухая,Заплiснявiла вся в шрамах;Сiда, ряба, беззуба, коса,Розхристана, простоволоса,I як в намистi, вся в жовнах.Невдалий вибір імені міг обернутися для людини насмішками або й психологічною травмою, тому варто бути дуже обережними з оригінальними іменами. Психолог Вікторія Носенко стверджує, що дуже незвичайні імена – часто забавка інфантильних батьків та стрес на все життя для їхніх дітей.Менш продуктивна група жіночих імен слов’янського походження: Злата, Милана, Зоряна, Богдана, Влада, Владислава, Дзвінка, Мирослава, імена Богуслава, Божена, Вірослава, Власта, Володимира, Дзвенислава, Златослава, Квітослава, Квітана, Квітка, Любава, Неждана, Світлана, Світозара, Цвітана, Цвітослава, Яра, Ясна, Ярослава представлені окремими номінаціями в іменниках різних регіонів України. Такі імена за походженням сягають дохристиянської доби, це найдавніші автохтонні імена українців.Оригінальні жіночі імена, які мотивовані або співзвучні з назвами квітів: Віолетта, Жасмін, Камелія, Калина, Лілея, Лілія, Мальва, Маргарита (за звучанням ім’я нагадує назву квітки, але походить від лат. перлина), Меліса, Орхідея. Називаючи дитину флористичним іменем, варто враховувати фактор швидкої мінливості як іменних, так і флористичних уподобань. Так, у 60-80-х роках ХХ ст. до популярних належали імена Роза, Георгіна, Лілія, проте два перші імені зараз втратили популярність.У пошуках рідкісного імені батьки нерідко вдаються до створення оригінального імені шляхом переосмислення загальної назви або на основі одного або двох відомих раніше імен (Діаманта, Доляна, Імераліна), пошуку оригінальних імен в словниках або церковному календарі. Часто такі пошуки дають цікаві результати, адже красиве рідкісне ім’я однієї дитини може зумовити популярність цього імені, моду на нього, що сталося свого часу з іменами Ангеліна, Валерія, Вероніка, Злата, Кіра, Милана.Визначальною тенденцією сучасного чоловічого іменникá новонароджених України є мода на традиційні українські імена. Улюбленими залишаються імена Матвій, Максим, Остап, Артем, Давид, Ілля, Захар, Дем’ян, Денис, Данило, менш продуктивні імена Адам, Арсен, Веніамін, Гордій, Дарій, Демид, Єремія, Єрмолай, Ігнатій, Кирило, Лука, Лук’ян, Макар, Марко, Маркіян, Мартин, Мирон, Нестор, Олексій, Пилип, Северин, Серафим, Тадей, Ярема. Прикро, що попри наявність в українській мові численних пестливо-зменшувальних варіантів імен активно функціонує обмежений перелік варіантів імен, близьких до російської мови (Ваня, Тьома, Даня, Дєня, Льоша, Паша) або усічень чи форм, близьких до європейських мов (Макс, Ден, Девід, Маріо від імені Мар’ян, Марко, Маттео від Матвій).Вагому частину чоловічого іменникá становлять імена, які були популярними впродовж усього ХХ ст., але не втратили своєї продуктивності досі. Улюбленими в сучасних батьків залишаються імена Іван, Роман, Андрій, Олександр, Олег, Дмитро, Михайло, Назар, Юрій, наявні в іменнику також імена Василь, Віктор, Віталій, Євген, Ігор, Костянтин, Микола, Павло, Семен, Сергій, Тарас.Не втрачають своєї популярності двокомпонентні слов’янські імена Станіслав, Владислав, Святослав, Мирослав, Ростислав, зрідка трапляються імена Богдан, Богодар, Борислав, Всеволод, Володимир, Зореслав, Любомир, Яромир, Ярослав. Стрімко набули популярності імена Гліб (за походженням є давнім запозиченням зі скандинавської, хоча існувало в іменникý українців ще до прийняття християнства), Зорян, Злат (нове ім’я, яке виникло як відповідник до жіночого імені Злата).За нашими спостереженнями, активізувалися імена з кінцевим компонентом -і-ан: Адріан, Андріан, Валеріан, Маркіян, Максиміліан, Юліан, що зумовлено пошуком оригінального, вишуканого імені (на думку батьків, ці імена звучать вишуканіше, ніж звичні Андрій, Валерій, Марко, Максим).Група запозичених чоловічих імен незначна в кількісному плані та представлена іменами Артур, Дамір, Девід, Едгар, Едуард, Емір, імена Майкл, Мейсон, Мануель, Ніколас, Нео, Пауло, Оскар, Олівер, Тимур, Ян в іменниках різних регіонів України. Часто батьки реєструють дитину іменем, звучання якого наближене до російської мови: Данііл, Кіріл, Нікіта. На думку батьків, такі варіанти милозвучніші, ніж українські Данило, Кирило, Микита, але варто враховувати і те, що вони не відповідають нормам української мови, але є офіційною повною формою імені дитини та будуть супроводжувати її все життя.О. Чорногуз у гуморесці «Як вибирати ім’я?» дає жартівливі поради щодо вибору імені: «Не забудьте про гармонію імені й прізвища. Це дуже важливо. Подаю приклади: Нінель Кукурудза, Травіата Пацюк, Жульєна Миска, Анжела Кендюх, Вольдемар Копистка, Гонората Пузир, Геракл Гарбуз, Жузі Коза, Атілла Шкапченко й Аполлон Козолуп. Якщо ця гармонія є, вважайте, що ім’я ви вибрали правильно. Діти вам дякуватимуть. Особливо, як підростуть». Якщо ж врахувати той факт, що чоловіче ім’я в майбутньому стане основою для іменування по батькові, цілком можливо, що за деякі імена по батькові «дякуватимуть» і внуки.

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