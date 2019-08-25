вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через пожежі на Житомирщині згоріла сторічна церква

Через пожежі на Житомирщині згоріла сторічна церква
У селі Журба Овруцького району на Житомирщині вщент згоріла дерев’яна церква Святого Пантелеймона, яку збудували в 1900 році. Про це повідомили місцеві активісти, а факт пожежі підтвердили у пресслужбі ГУНП в області.

Про це інформує УНН

За словами активістів, церкву намагалися загасити, але через сильний вітер врятувати будівлю не вдалося. Крім того, за словами місцевих жителів, в будівлі храму були старовинні ікони, які також згоріли разом з церквою.

"Дійсно. У селі Журба згоріла дерев'яна церква. Наразі більш детальної інформації немає. Вона перевіряється. Про це буде повідомлено згодом", – сказала при цьому речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

Нагадаємо, на ранок 18 квітня лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині. З осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, пожежа, житомир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив будівельної компанії «ЛДБК» Колектив
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
Через пожежі на Житомирщині згоріла сторічна церква
Сьогодні, 03:12
Як у Нововолинську освячували пасхальні кошики. ФОТО
Сьогодні, 02:07
На Волині судили неповнолітнього, який розпивав алкоголь
Сьогодні, 01:04
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Коли всі готуються до Пасхи, ми працюємо та рятуємо життя» – волинська медсестра
18 квітень, 23:25
Схожі новини
Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку
07 квітень, 10:07
У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО У Кривому Розі дотла згорів храм УПЦ (МП). ФОТО. ВІДЕО
25 серпень, 2019, 14:47
На Волині відновлюють церкву, яка горіла у свято На Волині відновлюють церкву, яка горіла у свято
20 лютий, 2019, 14:36
Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм Пожежа у церкві на Волині: просять допомогти відбудувати храм
17 січень, 2019, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через пожежі на Житомирщині згоріла сторічна церква
Сьогодні, 03:12
 0
Як у Нововолинську освячували пасхальні кошики. ФОТО
Сьогодні, 02:07
 0
На Волині судили неповнолітнього, який розпивав алкоголь
Сьогодні, 01:04
 0
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Коли всі готуються до Пасхи, ми працюємо та рятуємо життя» – волинська медсестра
18 квітень, 23:25
 0
Медіа
відео
1/8