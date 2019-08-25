Через пожежі на Житомирщині згоріла сторічна церква





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За словами активістів, церкву намагалися загасити, але через сильний вітер врятувати будівлю не вдалося. Крім того, за словами місцевих жителів, в будівлі храму були старовинні ікони, які також згоріли разом з церквою.



"Дійсно. У селі Журба згоріла дерев'яна церква. Наразі більш детальної інформації немає. Вона перевіряється. Про це буде повідомлено згодом", – сказала при цьому речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.



Нагадаємо, на ранок 18 квітня лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині. З осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журба Овруцького району на Житомирщині вщент згоріла дерев’яна церква Святого Пантелеймона, яку збудували в 1900 році. Про це повідомили місцеві активісти, а факт пожежі підтвердили у пресслужбі ГУНП в області.Про це інформує УННЗа словами активістів, церкву намагалися загасити, але через сильний вітер врятувати будівлю не вдалося. Крім того, за словами місцевих жителів, в будівлі храму були старовинні ікони, які також згоріли разом з церквою."Дійсно. У селі Журба згоріла дерев'яна церква. Наразі більш детальної інформації немає. Вона перевіряється. Про це буде повідомлено згодом", – сказала при цьому речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.Нагадаємо, на ранок 18 квітня лісові пожежі охопили майже 3 тис. га на Житомирщині. З осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей.

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