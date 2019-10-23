Волинянина, який вкрав крем у магазині, засудили на 4 роки
Сьогодні, 06:10
На чотири роки засудили волинянина, який із магазину «Єва 1625» у Нововолинську вкрав три креми на 200 гривень.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської област, - передає ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 25 грудня минулого року раніше судимий обвинувачений вкрав із прилавків у магазині «Єва 1625» три косметичні креми вартістю 200 гривень. Крадіжку помітила працівниця магазину, яка намагалася перешкодити чоловіку, однак він вирвався та втік.
Допитаний у суді волинянин повністю визнав свою вину. Він розповів, що через декілька хвилин після крадіжки повернувся до магазину з викраденими косметичними засобами та попросив вибачення у представниці адміністрації магазину, але вона з продавцем викликали працівників поліції.
Чоловік щиро розкаявся у вчиненому, просив суд суворо його не карати.
Відтак суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської област, - передає ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що 25 грудня минулого року раніше судимий обвинувачений вкрав із прилавків у магазині «Єва 1625» три косметичні креми вартістю 200 гривень. Крадіжку помітила працівниця магазину, яка намагалася перешкодити чоловіку, однак він вирвався та втік.
Допитаний у суді волинянин повністю визнав свою вину. Він розповів, що через декілька хвилин після крадіжки повернувся до магазину з викраденими косметичними засобами та попросив вибачення у представниці адміністрації магазину, але вона з продавцем викликали працівників поліції.
Чоловік щиро розкаявся у вчиненому, просив суд суворо його не карати.
Відтак суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.
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