Волинянина, який вкрав крем у магазині, засудили на 4 роки





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської област, -



Під час суду встановили, що 25 грудня минулого року раніше судимий обвинувачений вкрав із прилавків у магазині «Єва 1625» три косметичні креми вартістю 200 гривень. Крадіжку помітила працівниця магазину, яка намагалася перешкодити чоловіку, однак він вирвався та втік.



Допитаний у суді волинянин повністю визнав свою вину. Він розповів, що через декілька хвилин після крадіжки повернувся до магазину з викраденими косметичними засобами та попросив вибачення у представниці адміністрації магазину, але вона з продавцем викликали працівників поліції.



Чоловік щиро розкаявся у вчиненому, просив суд суворо його не карати.



Відтак суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На чотири роки засудили волинянина, який із магазину «Єва 1625» у Нововолинську вкрав три креми на 200 гривень.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської област, - передає ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що 25 грудня минулого року раніше судимий обвинувачений вкрав із прилавків у магазині «Єва 1625» три косметичні креми вартістю 200 гривень. Крадіжку помітила працівниця магазину, яка намагалася перешкодити чоловіку, однак він вирвався та втік.Допитаний у суді волинянин повністю визнав свою вину. Він розповів, що через декілька хвилин після крадіжки повернувся до магазину з викраденими косметичними засобами та попросив вибачення у представниці адміністрації магазину, але вона з продавцем викликали працівників поліції.Чоловік щиро розкаявся у вчиненому, просив суд суворо його не карати.Відтак суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

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