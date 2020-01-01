Як у Свято-Троїцькому соборі вночі освячували паски. ФОТО





Цьогоріч перед початком молитов митрополит Луцький і Волинський Михаїл приніс у храм лампади із благодатним вогнем. Після чого у храмі служили опівнічну, ранню, хресний хід та божественну літургію, -



На завершення ранньої декан церкви протоієрей Микола Нецькар прочитав Огласительне слово святителя Йоана Золотоуста, а віце-канцлер єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний під час служби Божої – пасхальне послання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що Православ’я – віра всесвітня.



Цього року Богослужіння частково відбувалося й на дворі. Парафіяни теж перебували за межами храму й слухали молитву ззовні.



Після літургії митрополит виступив із вітальним словом, у якому нагадав, що сьогодні Світле Господнє Воскресіння вказує нам, що життя – це радість. Тому у цей час потрібно радіти усієї душею. Ми віримо, що у цей нелегкий час Бог із нами і Він допоможе нам.



Потому відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані.



У пресслужбв відзначають, перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: Божественну Літургію у Великий четвер (спомин Тайної вечері), чин омовіння ніг, Ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), Вечірню з виносом плащаниці, Службу Божу Великої суботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на 19 квітня на Світле Христове Воскресіння в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відбулись урочисті богослужіння.Цьогоріч перед початком молитов митрополит Луцький і Волинськийприніс у храм лампади із благодатним вогнем. Після чого у храмі служили опівнічну, ранню, хресний хід та божественну літургію, - повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.На завершення ранньої декан церкви протоієрейпрочитав Огласительне слово святителя Йоана Золотоуста, а віце-канцлер єпархії протоієрейпід час служби Божої – пасхальне послання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що Православ’я – віра всесвітня.Цього року Богослужіння частково відбувалося й на дворі. Парафіяни теж перебували за межами храму й слухали молитву ззовні.Після літургії митрополит виступив із вітальним словом, у якому нагадав, що сьогодні Світле Господнє Воскресіння вказує нам, що життя – це радість. Тому у цей час потрібно радіти усієї душею. Ми віримо, що у цей нелегкий час Бог із нами і Він допоможе нам.Потому відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані.У пресслужбв відзначають, перед Великоднем митрополит Михаїл очолив основні відправи Страсного тижня: Божественну Літургію у Великий четвер (спомин Тайної вечері), чин омовіння ніг, Ранню Великої п’ятниці з читанням 12-ти Євангелій (спомин спасенних страждань Ісусових), Вечірню з виносом плащаниці, Службу Божу Великої суботи.

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