Андрій Покровський привітав лучан з Великоднем





Про це



Текст привітання подаємо без змін та правок:



Вітаю з Великоднем, шановні лучани!



У це світле свято бажаю вам міцного-міцного здоров’я, сили та віри в добро!



На жаль, в ці дні ми не можемо відвідувати наші храми та зустрічатися за святковим столом великими родинами. Вірю, що скоро це минеться.



Зараз складний час для всього світу. Пандемія коронавірусу впливає на всіх нас: бізнес, владу, усіх українців без винятків. Але, я впевнений – ми вистоїмо, як це було багато разів.



У цей день особливо хочу привітати наших медпрацівників. Завдяки вашій праці ми зараз маємо надію, хоч і мусимо святкувати Великдень вдома.



Висловлюю вам глибоку повагу та вдячність за вашу працю!



Маємо вірити, що ці сумні часи відступлять, бо навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок.



Бережіть себе та своїх рідних! З Великоднем! Христос Воскрес!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський привітав усіх з Великоднем.Про це пише ІА "Конкурент".Текст привітання подаємо без змін та правок:

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