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Світле Воскресіння Христове: що можна і не варто робити у цей день

Світле Воскресіння Христове: що можна і не варто робити у цей день
Сьогодні, 19 квітня, християни святкують велике свято – Світле Воскресіння Христове, до якого віряни готувалися впродовж 7 тижнів.

Іменини сьогодні святкує Ярема, повідомляє "24 канал".

Народні прикмети на 19 квітня

– Якщо хтось помирає на Великдень, то за прикметами, його щаслива душа одразу потрапляє в рай.

– Хороша прикмета на Великдень почути зозулю – це віщує поповнення в сім'ї, а молодим дівчатам – швидке заміжжя

– Щоб дитину цілий рік ніхто не наврочив, на Великдень треба перехрестити її писанкою і промовити: "Як це яєчко ніхто ніколи не зурочить, так і (ім’я дитини) ніхто ніколи не зурочить". Тоді треба дати дитині поцілувати яйце.

– Якщо дитина народилася в пасхальну неділю, то вона неодмінно стане відомою, знаменитою людиною.

– Жінка, яка не може завагітніти, на Великдень повинна поставити поруч із собою зайву тарілку і покласти туди шматочок паски зі словами: "Паска для діточок!". Потім цю паску треба кинути пташкам.

– Якщо на Великдень небо ясне і сонце світить – до хорошого врожаю та гарного літа, а якщо падає дощ – до врожаю.

– Холодна, але не мінусова погода – до сухого літа.

– Мороз на Великдень пророкує хороший урожай.

Що можна робити 19 квітня

1. Великдень треба зустріти з чистою душею та помислами. За сніданком насамперед треба з'їсти паску та свячене яйце, а тоді приступати до інших страв.

Що не можна робити 19 квітня
1. У велике свято Великодня не можна бути жадібними.

2. Навіть, якщо ви перебуваєте далеко від своїх рідних – постарайтеся не сумувати. Цього дня треба веселитися і радіти Воскресінню Господньому.

3. Категорично забороняється на Великдень працювати. Усі прибирання в будинку повинні були завершитися ще у Чистий четвер.








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Теги: Великдень, прикмети, звичаї
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