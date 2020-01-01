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Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО

Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО
На Волині пасхальна ніч пройшла без порушень публічного порядку.

Святкові богослужіння відбулися в 888 храмах, у них взяли участь понад 10 тисяч людей, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

У пасхальну ніч на службу для забезпечення правопорядку заступило понад 1 тисяча 400 правоохоронців. Безпосередньо біля культових споруд на Волині залучили понад 800 поліцейських. Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на проведення профілактичної роботи щодо неухильного дотримання всіх карантинних обмежень.

Завдяки вжитим превентивним заходам порушень публічної безпеки у великодню ніч не виявили. Поліція Волині продовжує працювати у посиленому варіанті несення служби.

Правоохоронці вітають краян із світлим святом Великодня та закликають не порушувати встановлені правила карантину.

Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО
Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО
Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО
Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО
Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО




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Теги: Волинь, поліція, правопорушення
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