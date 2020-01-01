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У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчинити самогубство

У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчинити самогубство
У великодню ніч, 19 квітня, патрульні Волині опрацювали 46 викликів.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.

Так, виявили двох нетверезих водіїв, винесли 16 постанов за порушення правил дорожнього руху. Надійшло 2 повідомлення про бійки, 2 – про спробу самогубства та 2 – про порушення тиші. Усі завдання, як завжди, опрацьовували швидко та якісно.

"Загалом, лучани проявили високу свідомість, більшість з них усе ж дослухались до рекомендацій і залишились удома. Поліцейські спостерігали за дотриманням санітарних норм тими людьми, які відвідували храми", - йдеться у дописі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пасхальна ніч, статистика, патрульна
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