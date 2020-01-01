У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчинити самогубство
Сьогодні, 12:50
У великодню ніч, 19 квітня, патрульні Волині опрацювали 46 викликів.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.
Так, виявили двох нетверезих водіїв, винесли 16 постанов за порушення правил дорожнього руху. Надійшло 2 повідомлення про бійки, 2 – про спробу самогубства та 2 – про порушення тиші. Усі завдання, як завжди, опрацьовували швидко та якісно.
"Загалом, лучани проявили високу свідомість, більшість з них усе ж дослухались до рекомендацій і залишились удома. Поліцейські спостерігали за дотриманням санітарних норм тими людьми, які відвідували храми", - йдеться у дописі.
Головне фото - ілюстративне
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Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.
Так, виявили двох нетверезих водіїв, винесли 16 постанов за порушення правил дорожнього руху. Надійшло 2 повідомлення про бійки, 2 – про спробу самогубства та 2 – про порушення тиші. Усі завдання, як завжди, опрацьовували швидко та якісно.
"Загалом, лучани проявили високу свідомість, більшість з них усе ж дослухались до рекомендацій і залишились удома. Поліцейські спостерігали за дотриманням санітарних норм тими людьми, які відвідували храми", - йдеться у дописі.
Головне фото - ілюстративне
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