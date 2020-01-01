У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус





Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент



"Тут існує декілька факторів. Перший – на жаль, багато хто не дотримався наших рекомендацій щодо перебування вдома на вербну неділю і не відвідування богослужінь. У зв’язку з цим прояви були на 4-5 день після того, як люди інфікувались, і ми одразу побачили ріст захворюваності на коронавірус", - сказав Степанов.



По-друге, з його слів, у МОЗ збільшили суттєво кількість тестувань методом ПЛР.



"За 10 днів це було близько тисячі, зараз – близько 5 тисяч. Звичайно, більшість людей ми виявляємо, які захворіли на коронавірусну хворобу", - додав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збільшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні минулого тижня пов’язане зі збільшенням кількості проведених тестувань та недотриманням громадянами рекомендацій МОЗ.Про це під час брифінгу заявив, передає кореспондент УНН. "Тут існує декілька факторів. Перший – на жаль, багато хто не дотримався наших рекомендацій щодо перебування вдома на вербну неділю і не відвідування богослужінь. У зв’язку з цим прояви були на 4-5 день після того, як люди інфікувались, і ми одразу побачили ріст захворюваності на коронавірус", - сказав Степанов.По-друге, з його слів, у МОЗ збільшили суттєво кількість тестувань методом ПЛР."За 10 днів це було близько тисячі, зараз – близько 5 тисяч. Звичайно, більшість людей ми виявляємо, які захворіли на коронавірусну хворобу", - додав міністр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію