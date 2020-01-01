У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус
Сьогодні, 13:22
Збільшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні минулого тижня пов’язане зі збільшенням кількості проведених тестувань та недотриманням громадянами рекомендацій МОЗ.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Тут існує декілька факторів. Перший – на жаль, багато хто не дотримався наших рекомендацій щодо перебування вдома на вербну неділю і не відвідування богослужінь. У зв’язку з цим прояви були на 4-5 день після того, як люди інфікувались, і ми одразу побачили ріст захворюваності на коронавірус", - сказав Степанов.
По-друге, з його слів, у МОЗ збільшили суттєво кількість тестувань методом ПЛР.
"За 10 днів це було близько тисячі, зараз – близько 5 тисяч. Звичайно, більшість людей ми виявляємо, які захворіли на коронавірусну хворобу", - додав міністр.
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Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Тут існує декілька факторів. Перший – на жаль, багато хто не дотримався наших рекомендацій щодо перебування вдома на вербну неділю і не відвідування богослужінь. У зв’язку з цим прояви були на 4-5 день після того, як люди інфікувались, і ми одразу побачили ріст захворюваності на коронавірус", - сказав Степанов.
По-друге, з його слів, у МОЗ збільшили суттєво кількість тестувань методом ПЛР.
"За 10 днів це було близько тисячі, зараз – близько 5 тисяч. Звичайно, більшість людей ми виявляємо, які захворіли на коронавірусну хворобу", - додав міністр.
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