У Луцьку у водія «Жигуля» знайшли наркотики
Сьогодні, 14:42
У Луцьку за два дні патрульні двічі виявляли осіб з забороненими речовинами.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.
Так, у п'ятницю близько 23-ї години вечора на вулиці Карпенка-Карого патрульні зупинили водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При поверхневій перевірці в нього виявили згорток чорного кольору з кристалічною подрібненою синьою речовиною, схожою на наркотичну. 28-річного чоловіка затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Ще одну особу з забороненими речовинами виявили 18 квітня вдень на вулиці Шевченка. Той лаявся на адресу поліцейських та при цьому помітно нервував. При поверхневій перевірці у нього виявили порошкоподібну речовину білого забарвлення, схожу на наркотичну. 35-річного порушника затримали й повідомили про це слідчо-оперативну групу.
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Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.
Так, у п'ятницю близько 23-ї години вечора на вулиці Карпенка-Карого патрульні зупинили водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При поверхневій перевірці в нього виявили згорток чорного кольору з кристалічною подрібненою синьою речовиною, схожою на наркотичну. 28-річного чоловіка затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Ще одну особу з забороненими речовинами виявили 18 квітня вдень на вулиці Шевченка. Той лаявся на адресу поліцейських та при цьому помітно нервував. При поверхневій перевірці у нього виявили порошкоподібну речовину білого забарвлення, схожу на наркотичну. 35-річного порушника затримали й повідомили про це слідчо-оперативну групу.
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