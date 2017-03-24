вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку у водія «Жигуля» знайшли наркотики

У Луцьку у водія «Жигуля» знайшли наркотики
У Луцьку за два дні патрульні двічі виявляли осіб з забороненими речовинами.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області.

Так, у п'ятницю близько 23-ї години вечора на вулиці Карпенка-Карого патрульні зупинили водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. При поверхневій перевірці в нього виявили згорток чорного кольору з кристалічною подрібненою синьою речовиною, схожою на наркотичну. 28-річного чоловіка затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Ще одну особу з забороненими речовинами виявили 18 квітня вдень на вулиці Шевченка. Той лаявся на адресу поліцейських та при цьому помітно нервував. При поверхневій перевірці у нього виявили порошкоподібну речовину білого забарвлення, схожу на наркотичну. 35-річного порушника затримали й повідомили про це слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, патрульна поліція, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
В Україні на COVID-19 захворіло понад тисячу лікарів
Сьогодні, 15:20
У Луцьку у водія «Жигуля» знайшли наркотики
Сьогодні, 14:42
У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
Сьогодні, 14:00
У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус
Сьогодні, 13:22
У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчинити самогубство
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Луцькі патрульні у водія-порушника знайшли шприц із «невідомою речовиною» Луцькі патрульні у водія-порушника знайшли шприц із «невідомою речовиною»
24 березень, 2017, 09:37
Подробиці затримання наркоманів у луцькому парку Подробиці затримання наркоманів у луцькому парку
08 листопад, 2016, 16:38
У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
Сьогодні, 14:00
У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками У Луцьку біля Теремнівських ставків затримали чоловіка з наркотиками
14 квітень, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні на COVID-19 захворіло понад тисячу лікарів
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку у водія «Жигуля» знайшли наркотики
Сьогодні, 14:42
 0
У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
Сьогодні, 14:00
 0
У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус
Сьогодні, 13:22
 0
У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчинити самогубство
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8