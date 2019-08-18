вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю

У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
На вулиці Героїв УПА в Луцьку патрульні виявили чоловіка, який не міг пояснити, куди направляється, плутався у мові.

Подія трапилася у ніч на 19 квітня, - інформує пресслужа патрульної поліції у Волинській області.

Поліцейські встановили місце його проживання та доставили його додому, на вулицю Декабристів, і передали матері.

Трохи згодом екіпажі отримали орієнтування про зникнення жінки похилого віку: заявниця повідомила, що сестра пішла з дому ще о 10 ранку 18 квітня і досі не повернулась.

Приблизно о 2-й годині ночі надійшло повідомлення, що невідома особа, на вулиці Садовій, стукає по паркану і говорить незрозумілі речі. Патрульні встановили, що це і є зникла жінка, яку цілий день розшукувала сестра. Її доставили за місцем проживання на вулицю Станіславського.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, Луцьк, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає зі світлим Великоднем
Останні новини
У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
Сьогодні, 14:00
У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус
Сьогодні, 13:22
У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчинити самогубство
Сьогодні, 12:50
Волинянину загрожує штраф за відмову одягнути маску у громадському місці
Сьогодні, 12:25
Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Патрульні розповіли, як у Луцьку шукали 4-річного хлопчика Патрульні розповіли, як у Луцьку шукали 4-річного хлопчика
18 серпень, 2019, 11:20
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
15 квітень, 12:30
У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною У візочку – недопалки та спиртне: у Луцьку п'яна матір посеред ночі «гуляла» з дитиною
13 квітень, 16:37
У Луцьку усіх охочим безплатно роздавали маски та антисептики. ФОТО У Луцьку усіх охочим безплатно роздавали маски та антисептики. ФОТО
13 квітень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
Сьогодні, 14:00
 0
У МОЗ пояснили зростання кількості хворих на коронавірус
Сьогодні, 13:22
 0
У пасхальну ніч двоє волинян хотіли вчинити самогубство
Сьогодні, 12:50
 0
Волинянину загрожує штраф за відмову одягнути маску у громадському місці
Сьогодні, 12:25
 0
Поліцейські розповіли, як минула великодня ніч на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8