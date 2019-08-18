У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю





Подія трапилася у ніч на 19 квітня, -



Поліцейські встановили місце його проживання та доставили його додому, на вулицю Декабристів, і передали матері.



Трохи згодом екіпажі отримали орієнтування про зникнення жінки похилого віку: заявниця повідомила, що сестра пішла з дому ще о 10 ранку 18 квітня і досі не повернулась.



Приблизно о 2-й годині ночі надійшло повідомлення, що невідома особа, на вулиці Садовій, стукає по паркану і говорить незрозумілі речі. Патрульні встановили, що це і є зникла жінка, яку цілий день розшукувала сестра. Її доставили за місцем проживання на вулицю Станіславського.



Головне фото - ілюстративне.

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