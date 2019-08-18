У Луцьку посеред ночі патрульні розшукали зниклу бабусю
Сьогодні, 14:00
На вулиці Героїв УПА в Луцьку патрульні виявили чоловіка, який не міг пояснити, куди направляється, плутався у мові.
Подія трапилася у ніч на 19 квітня, - інформує пресслужа патрульної поліції у Волинській області.
Поліцейські встановили місце його проживання та доставили його додому, на вулицю Декабристів, і передали матері.
Трохи згодом екіпажі отримали орієнтування про зникнення жінки похилого віку: заявниця повідомила, що сестра пішла з дому ще о 10 ранку 18 квітня і досі не повернулась.
Приблизно о 2-й годині ночі надійшло повідомлення, що невідома особа, на вулиці Садовій, стукає по паркану і говорить незрозумілі речі. Патрульні встановили, що це і є зникла жінка, яку цілий день розшукувала сестра. Її доставили за місцем проживання на вулицю Станіславського.
Головне фото - ілюстративне.
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Подія трапилася у ніч на 19 квітня, - інформує пресслужа патрульної поліції у Волинській області.
Поліцейські встановили місце його проживання та доставили його додому, на вулицю Декабристів, і передали матері.
Трохи згодом екіпажі отримали орієнтування про зникнення жінки похилого віку: заявниця повідомила, що сестра пішла з дому ще о 10 ранку 18 квітня і досі не повернулась.
Приблизно о 2-й годині ночі надійшло повідомлення, що невідома особа, на вулиці Садовій, стукає по паркану і говорить незрозумілі речі. Патрульні встановили, що це і є зникла жінка, яку цілий день розшукувала сестра. Її доставили за місцем проживання на вулицю Станіславського.
Головне фото - ілюстративне.
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