У Луцьку затримали двох водіїв із «липовими» документами

У Луцьку патрульні розкрили два правопорушення, пов’язані з підробкою документів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Так, у ніч на 18 квітня на вулиці Глушець патрульні зупинили водія Audi за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори виявили неспівпадіння у свідоцтві про реєстрацію на транспортний засіб, також в автомобілі було наявне газове обладнання, однак відмітки в документах про це не було. На порушника винесли три постанови. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Справою далі займалась слідчо-оперативна група.Також вчора, 18 квітня, вдень на вулиці Володимирській екіпаж патрульних зупинив водія Volkswagen Passat, який порушив правила дорожнього руху.При перевірці документів інспектори виявили невідповідність шрифту в реєстраційному документі, а також невідповідність серії і номеру свідоцтва про реєстрацію. Очевидно, ішлось про підробку документів чи номерних знаків. Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування фактичних обставин справи.