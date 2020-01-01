На Волині невідомі особи незаконно зрізали деревину. ВІДЕО

У селі Словатичі на Ківерцівщині лісова охорона виявила незаконно зрізану деревину дуба та сосни.Сталося все вчора вранці, 18 квітня, - повідомляє ДП "Ківерцівське лісове господарство" у facebook.Майстер лісу Сокиричівського лісництва знайшов самовільно зрізану деревину дуба та сосни у закинутих приміщеннях колгоспу в села Словатичі Ківерцівського району.Лісовій охороні вдалося також встановити місце самовільної порубки деревини дуба – у Сокиричівському лісництві. Про факт одразу поінформували поліцію та групу оперативного реагування держлісгоспу. Повідомлення від працівників державної лісової охорони на «102» надійшло об 11.20.За збігом невідомих обставин на місці виявилися волинські активісти з громадської організації «АвтоЄвроСила». Згодом прибула поліція. Працівники державної лісової охорони, правоохоронних органів та згаданої громадської організації спільно проводили необхідні заміри та розрахунки.Так, встановили, що невідомі особи вкрали та заховали у закинутому ангарі 29 метрових колод дуба – загалом 5,2 м3. У сусідньому приміщенні виявили соснові колоди – 4,8 м3.Наразі деревину секвестрували. Деталі та обставини події