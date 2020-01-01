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Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО

Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
19-го квітня на ділянці Устилузького лісництва, що біля кільця на виїзді із Володимира-Волинського, сталося загоряння.

Пожежники кажуть, що вогонь, імовірно, перекинувся від сухої трави, при чому – у декількох місцях, пише "Буг".

Суху траву, ймовірно, підпалювали біля залізничної колії. Про пожежу повідомили близько 16-ї години дня.

На місці працювали три бригади володимирських рятувальників, одна – рятувальники з Нововолинська, а також військові та лісники.

За дві години пожежу вдалося локалізувати. Для того, щоб вогонь не поширився далі, робили підкопи. Стало відомо, що палало в кількох місцях.

Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО
Біля Устилузького лісництва – пожежа. ФОТО

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Теги: Володимир, ліс, пожежа
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