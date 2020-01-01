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Засудили волинянина, який спричинив аварію та втік

Засудили волинянина, який спричинив аварію та втік
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлені Любомльським відділом поліції протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності водія, який спричинив ДТП та втік з місця події.

Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - передає Район.Любомль

Чоловік 29 лютого о 23:45 по вулиці Прикордонників в селі Старовойтове Любомльського району, керуючи автомобілем «Рено» з причепом не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем «Вольво» з причепом, що спричинило пошкодження транспортних засобів, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.124 КУпАП.

Він при тих же обставинах в порушення п.2.10 Правил дорожнього руху, будучи причетним до дорожньо-транспортної пригоди з участю керованого ним автомобіля залишив місце скоєння пригоди, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.1224 КУпАП.

На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, у тому числі, шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.

За рішенням суду чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушень, передбачених ст.ст.1224, 124 КУпАП, і на підставі ч.2 ст.36 КУпАП наклали на нього стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. Також в користь держави чоловік заплатить 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, дтп, аварія
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