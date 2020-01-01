Засудили волинянина, який спричинив аварію та втік





Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, -



Чоловік 29 лютого о 23:45 по вулиці Прикордонників в селі Старовойтове Любомльського району, керуючи автомобілем «Рено» з причепом не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем «Вольво» з причепом, що спричинило пошкодження транспортних засобів, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.124 КУпАП.



Він при тих же обставинах в порушення п.2.10 Правил дорожнього руху, будучи причетним до дорожньо-транспортної пригоди з участю керованого ним автомобіля залишив місце скоєння пригоди, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.1224 КУпАП.



На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, у тому числі, шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.



За рішенням суду чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушень, передбачених ст.ст.1224, 124 КУпАП, і на підставі ч.2 ст.36 КУпАП наклали на нього стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. Також в користь держави чоловік заплатить 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любомльського районного суду розглянув направлені Любомльським відділом поліції протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності водія, який спричинив ДТП та втік з місця події.Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - передає Район.ЛюбомльЧоловік 29 лютого о 23:45 по вулиці Прикордонників в селі Старовойтове Любомльського району, керуючи автомобілем «Рено» з причепом не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем «Вольво» з причепом, що спричинило пошкодження транспортних засобів, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.124 КУпАП.Він при тих же обставинах в порушення п.2.10 Правил дорожнього руху, будучи причетним до дорожньо-транспортної пригоди з участю керованого ним автомобіля залишив місце скоєння пригоди, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.1224 КУпАП.На розгляд справи порушник не з`явився, хоча про дату та місце розгляду судом повідомлявся, у тому числі, шляхом публікації на офіційному сайті суду судового оголошення.За рішенням суду чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушень, передбачених ст.ст.1224, 124 КУпАП, і на підставі ч.2 ст.36 КУпАП наклали на нього стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. Також в користь держави чоловік заплатить 420 гривень судового збору.

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