Українці знехтували самоізоляцією: у МОЗ назвали причини продовження карантину





Про це в ефірі Ірина Микичак.



"На жаль, недотримання карантину може вплинути на його подовження. Тому що ми всі чітко розуміємо, що те, що Україна запровадила карантин дуже швидко і достатньо жорсткі заходи карантину дає змогу зробити зростання захворюваності не піковим, а таким достатньо пологим. Тому сьогодні вся мережа наша, яка є в Україні, а це фактично зарезервованих 35 тисяч ліжок госпітальної бази, сьогодні не є переповнена. Ми можемо говорити про те, що ми маємо резерв і ліжок в стаціонарах, і резерв у відділеннях інтенсивної терапії, оскільки не більше 8% апаратів штучної вентиляції легень сьогодні задіяно. І кожен з нас має розуміти, що якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не видумка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров'я, ми зможемо зберегти медиків і найголовніше - врятувати життя тисяч наших громадян", - сказала Ірина Микичак.



Зазначимо, що нинішній карантин діє до 24 квітня, але влада вже заявила, що він буде подовжений.



Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксували 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. Із них 141 - летальний випадок, 347 - видужали, решта - лікуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через п'ять-десять днів в Україні може статися сплеск зростання кількості інфікувань новим коронавірусом COVID-19. Це станеться через те, що чимало українців знехтували карантином і пішли до церков. Відповідно через цю ситуацію може бути подовжений карантин.Про це в ефірі ТСН.Тижня сказала заступниця міністра охорони здоров'я"На жаль, недотримання карантину може вплинути на його подовження. Тому що ми всі чітко розуміємо, що те, що Україна запровадила карантин дуже швидко і достатньо жорсткі заходи карантину дає змогу зробити зростання захворюваності не піковим, а таким достатньо пологим. Тому сьогодні вся мережа наша, яка є в Україні, а це фактично зарезервованих 35 тисяч ліжок госпітальної бази, сьогодні не є переповнена. Ми можемо говорити про те, що ми маємо резерв і ліжок в стаціонарах, і резерв у відділеннях інтенсивної терапії, оскільки не більше 8% апаратів штучної вентиляції легень сьогодні задіяно. І кожен з нас має розуміти, що якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не видумка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров'я, ми зможемо зберегти медиків і найголовніше - врятувати життя тисяч наших громадян", - сказала Ірина Микичак.Зазначимо, що нинішній карантин діє до 24 квітня, але влада вже заявила, що він буде подовжений.Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксували 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. Із них 141 - летальний випадок, 347 - видужали, решта - лікуються.

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