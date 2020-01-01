Українці знехтували самоізоляцією: у МОЗ назвали причини продовження карантину
Сьогодні, 23:23
Через п'ять-десять днів в Україні може статися сплеск зростання кількості інфікувань новим коронавірусом COVID-19. Це станеться через те, що чимало українців знехтували карантином і пішли до церков. Відповідно через цю ситуацію може бути подовжений карантин.
Про це в ефірі ТСН.Тижня сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
"На жаль, недотримання карантину може вплинути на його подовження. Тому що ми всі чітко розуміємо, що те, що Україна запровадила карантин дуже швидко і достатньо жорсткі заходи карантину дає змогу зробити зростання захворюваності не піковим, а таким достатньо пологим. Тому сьогодні вся мережа наша, яка є в Україні, а це фактично зарезервованих 35 тисяч ліжок госпітальної бази, сьогодні не є переповнена. Ми можемо говорити про те, що ми маємо резерв і ліжок в стаціонарах, і резерв у відділеннях інтенсивної терапії, оскільки не більше 8% апаратів штучної вентиляції легень сьогодні задіяно. І кожен з нас має розуміти, що якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не видумка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров'я, ми зможемо зберегти медиків і найголовніше - врятувати життя тисяч наших громадян", - сказала Ірина Микичак.
Зазначимо, що нинішній карантин діє до 24 квітня, але влада вже заявила, що він буде подовжений.
Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксували 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. Із них 141 - летальний випадок, 347 - видужали, решта - лікуються.
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Про це в ефірі ТСН.Тижня сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
"На жаль, недотримання карантину може вплинути на його подовження. Тому що ми всі чітко розуміємо, що те, що Україна запровадила карантин дуже швидко і достатньо жорсткі заходи карантину дає змогу зробити зростання захворюваності не піковим, а таким достатньо пологим. Тому сьогодні вся мережа наша, яка є в Україні, а це фактично зарезервованих 35 тисяч ліжок госпітальної бази, сьогодні не є переповнена. Ми можемо говорити про те, що ми маємо резерв і ліжок в стаціонарах, і резерв у відділеннях інтенсивної терапії, оскільки не більше 8% апаратів штучної вентиляції легень сьогодні задіяно. І кожен з нас має розуміти, що якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не видумка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров'я, ми зможемо зберегти медиків і найголовніше - врятувати життя тисяч наших громадян", - сказала Ірина Микичак.
Зазначимо, що нинішній карантин діє до 24 квітня, але влада вже заявила, що він буде подовжений.
Станом на 09:30 19 квітня в Україні зафіксували 5440 випадків інфікування новим коронавірусом. Із них 141 - летальний випадок, 347 - видужали, решта - лікуються.
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