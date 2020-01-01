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20 квітня на Волині: гортаючи календар

20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук (на фото).

Вітаємо його, а також іменинників 20 квітня – чоловіків, які носять імена Георгій, Данило.

Зичимо вам міцного здоров’я, успіхів у праці, радості від життя.

20 квітня 1941 року вийшов перший номер газети турійської районної газети.

Тоді вона називалася «Зоря комуни». Згодом видання кілька разів змінювало назву: «Радянський селянин», «Ленінська зірка».

На початку 90-х років газету перейменували у «Народне слово». Під цією назвою вона виходить і зараз.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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