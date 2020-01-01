У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки





Про це



Читачі поділилися відео зі сторінки у фейсбук "Сайт Володимир-Волинсьбкої єпархії", де у прямому ефірі відбувалася трансляція служби у соборі. На одному із відео зафіксовано момент причастя: прихожан причащали з однієї ложки.







Під постом з відео у коментарях люди обговорюють побачене: дехто нарікає на абсурдність ситуації у зв’язку з карантином, а дехто зазначає, що це "наше спасіння".







Зазначимо, що у самому храмі прихожан не було – вони були надворі. Проте у самій церкві людей, які здійснюють богослужніння, бло точно більше десятка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Великдень вночі 19-го квітня у Свято-Успенському соборі у Володимирі-Волинському причащали прихожан з однієї ложки. Причастя здійснював митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир (Мельник). Нагадаємо, що в країні діють карантинні заходи задля попередження поширення коронавірусу.Про це пише БУГ.Читачі поділилися відео зі сторінки у фейсбук "Сайт Володимир-Волинсьбкої єпархії", де у прямому ефірі відбувалася трансляція служби у соборі. На одному із відео зафіксовано момент причастя: прихожан причащали з однієї ложки.Під постом з відео у коментарях люди обговорюють побачене: дехто нарікає на абсурдність ситуації у зв’язку з карантином, а дехто зазначає, що це "наше спасіння".Зазначимо, що у самому храмі прихожан не було – вони були надворі. Проте у самій церкві людей, які здійснюють богослужніння, бло точно більше десятка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію