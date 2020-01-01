вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки

У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки
На Великдень вночі 19-го квітня у Свято-Успенському соборі у Володимирі-Волинському причащали прихожан з однієї ложки. Причастя здійснював митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир (Мельник). Нагадаємо, що в країні діють карантинні заходи задля попередження поширення коронавірусу.

Про це пише БУГ.

Читачі поділилися відео зі сторінки у фейсбук "Сайт Володимир-Волинсьбкої єпархії", де у прямому ефірі відбувалася трансляція служби у соборі. На одному із відео зафіксовано момент причастя: прихожан причащали з однієї ложки.



Під постом з відео у коментарях люди обговорюють побачене: дехто нарікає на абсурдність ситуації у зв’язку з карантином, а дехто зазначає, що це "наше спасіння".

У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки
У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки


Зазначимо, що у самому храмі прихожан не було – вони були надворі. Проте у самій церкві людей, які здійснюють богослужніння, бло точно більше десятка.

У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, церква, володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
У Польщі послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 02:05
У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки
Сьогодні, 01:04
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці знехтували самоізоляцією: у МОЗ назвали причини продовження карантину
19 квітень, 23:23
Засудили волинянина, який спричинив аварію та втік
19 квітень, 22:21
Схожі новини
У Володимирі-Волинському підсвітили прожекторами костел Іоакима та Анни. ФОТО У Володимирі-Волинському підсвітили прожекторами костел Іоакима та Анни. ФОТО
13 квітень, 05:06
У Володимирі-Волинському – величезні черги до супермаркету. ФОТО У Володимирі-Волинському – величезні черги до супермаркету. ФОТО
11 квітень, 19:39
«Будь-який коронавірус буде подоланий Господом»: священник з Волині розповів, як святкуватимуть Великдень «Будь-який коронавірус буде подоланий Господом»: священник з Волині розповів, як святкуватимуть Великдень
09 квітень, 12:30
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
09 квітень, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 02:05
 0
У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки
Сьогодні, 01:04
 0
20 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українці знехтували самоізоляцією: у МОЗ назвали причини продовження карантину
19 квітень, 23:23
 0
Засудили волинянина, який спричинив аварію та втік
19 квітень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8