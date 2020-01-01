У Володимирі-Волинському причащали парафіян з однієї ложки
Сьогодні, 01:04
На Великдень вночі 19-го квітня у Свято-Успенському соборі у Володимирі-Волинському причащали прихожан з однієї ложки. Причастя здійснював митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир (Мельник). Нагадаємо, що в країні діють карантинні заходи задля попередження поширення коронавірусу.
Про це пише БУГ.
Читачі поділилися відео зі сторінки у фейсбук "Сайт Володимир-Волинсьбкої єпархії", де у прямому ефірі відбувалася трансляція служби у соборі. На одному із відео зафіксовано момент причастя: прихожан причащали з однієї ложки.
Під постом з відео у коментарях люди обговорюють побачене: дехто нарікає на абсурдність ситуації у зв’язку з карантином, а дехто зазначає, що це "наше спасіння".
Зазначимо, що у самому храмі прихожан не було – вони були надворі. Проте у самій церкві людей, які здійснюють богослужніння, бло точно більше десятка.
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Про це пише БУГ.
Читачі поділилися відео зі сторінки у фейсбук "Сайт Володимир-Волинсьбкої єпархії", де у прямому ефірі відбувалася трансляція служби у соборі. На одному із відео зафіксовано момент причастя: прихожан причащали з однієї ложки.
Під постом з відео у коментарях люди обговорюють побачене: дехто нарікає на абсурдність ситуації у зв’язку з карантином, а дехто зазначає, що це "наше спасіння".
Зазначимо, що у самому храмі прихожан не було – вони були надворі. Проте у самій церкві людей, які здійснюють богослужніння, бло точно більше десятка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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