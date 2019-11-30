Хто з волинян найбільше заробив у лютому





Це в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн) та на 13% більше, ніж у лютому 2019 року, інформує головне управління статистики у Волинській області, -



За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.



Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 рази.



Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 14,8% і на 1 березня 2020 року становила 48,2 млн грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.



Вчасно не отримали заробітну плату три тисячі волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області. Кожному з них не виплачено в середньому по 15055 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у лютому 2020 року становила 8717 грн (в Україні – 10847 грн).Це в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн) та на 13% більше, ніж у лютому 2019 року, інформує головне управління статистики у Волинській області, - передає Район.Любомль.За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 рази.Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 14,8% і на 1 березня 2020 року становила 48,2 млн грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.Вчасно не отримали заробітну плату три тисячі волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області. Кожному з них не виплачено в середньому по 15055 грн.

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