Хто з волинян найбільше заробив у лютому
Сьогодні, 06:08
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у лютому 2020 року становила 8717 грн (в Україні – 10847 грн).
Це в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн) та на 13% більше, ніж у лютому 2019 року, інформує головне управління статистики у Волинській області, - передає Район.Любомль.
За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 рази.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 14,8% і на 1 березня 2020 року становила 48,2 млн грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.
Вчасно не отримали заробітну плату три тисячі волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області. Кожному з них не виплачено в середньому по 15055 грн.
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Це в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн) та на 13% більше, ніж у лютому 2019 року, інформує головне управління статистики у Волинській області, - передає Район.Любомль.
За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 рази.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 14,8% і на 1 березня 2020 року становила 48,2 млн грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.
Вчасно не отримали заробітну плату три тисячі волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області. Кожному з них не виплачено в середньому по 15055 грн.
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