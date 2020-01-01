У Польщі послаблюють карантинні обмеження

Матеуш Моравєцкі повідомив про полегшення кількох раніше запровадження карантинних обмежень для населення та бізнесу та розповів, коли варто чекати на зняття інших обмежень.



Вже з 20 квітня почнуть діяти перші 5 полегшень. Про це



Кількість людей, які можуть одночасно перебувати в магазині, залежатиме не тільки від кількості кас, а й від площі торговельного об’єкту. У магазинах до 100 м квадратних – 4 людини на 1 касу, а в магазинах понад 100 метрів квадратних – 1 людина на 15 метрів квадратних поверхні.



Населенню дозволено виходити з дому та пересуватися по населеному пункту з рекреаційною метою. Тобто, можна буде спокійно виходити на прогулянки, але при цьому дотримуватися безпечної дистанції.

Буде відкритий доступ до парків та лісів.



У костелах зможуть перебувати віряни з розрахунку 4 людини на 15 метрів квадратних площі об’єкту.



Неповнолітні діти старше 13 років зможуть перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без супроводу дорослих.

Матеуш Моравєцкі анонсував також наступні етапи послаблення або скасування карантинних обмежень за умови, якщо покращуватиметься епідемічна ситуація в країні. Зокрема, на другому етапі обіцяють:



Дозволити будівельним магазинам працювати на вихідних.

Відкрити готелі, хостелі та інші об’єкти, які надають місця для ночівлі.



Відкрити музеї, бібліотеки, художні галереї.

Третій етап послаблення обмежень передбачає:



Відкриття гастрономічних об’єктів.

Відкриття косметичних салонів та перукарень.

Відкриття торговельних центрів.

Дозвіл на проведення спортивних подій без глядачів

Відкриття дитсадків, ясел зі збереженням обмеження на максимально допустиму кількість дітей в одному залі.

Нарешті, на четвертому етапі обіцяють:



Дозволити роботу соляріїв та масажних салонів.

Дозволити роботу спортзалів та фітнес-центрів.

Дозволити роботу кінотеатрів з обмеженням на кількість глядачів.

Водночас прем’єр-міністр Польщі не уточнив дати, коли планується запроваджувати наступні етапи карантинних послаблень. Все залежатиме від розвитку ситуації. За словами Моравєцкого, може йтися про тижневий інтервал, а може й про більший.



Він також підкреслив, що відкриття кордонів поки не планується. Вони й надалі залишатимуться закритими щонайменше до 3 травня. Якщо до цього часу епідемічна ситуація в Польщі не покращиться, то термін буде продовжений знову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем’єр-міністр Польщіповідомив про полегшення кількох раніше запровадження карантинних обмежень для населення та бізнесу та розповів, коли варто чекати на зняття інших обмежень.Вже з 20 квітня почнуть діяти перші 5 полегшень. Про це пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на bankier.pl.Кількість людей, які можуть одночасно перебувати в магазині, залежатиме не тільки від кількості кас, а й від площі торговельного об’єкту. У магазинах до 100 м квадратних – 4 людини на 1 касу, а в магазинах понад 100 метрів квадратних – 1 людина на 15 метрів квадратних поверхні.Населенню дозволено виходити з дому та пересуватися по населеному пункту з рекреаційною метою. Тобто, можна буде спокійно виходити на прогулянки, але при цьому дотримуватися безпечної дистанції.Буде відкритий доступ до парків та лісів.У костелах зможуть перебувати віряни з розрахунку 4 людини на 15 метрів квадратних площі об’єкту.Неповнолітні діти старше 13 років зможуть перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без супроводу дорослих.Матеуш Моравєцкі анонсував також наступні етапи послаблення або скасування карантинних обмежень за умови, якщо покращуватиметься епідемічна ситуація в країні. Зокрема, на другому етапі обіцяють:Дозволити будівельним магазинам працювати на вихідних.Відкрити готелі, хостелі та інші об’єкти, які надають місця для ночівлі.Відкрити музеї, бібліотеки, художні галереї.Третій етап послаблення обмежень передбачає:Відкриття гастрономічних об’єктів.Відкриття косметичних салонів та перукарень.Відкриття торговельних центрів.Дозвіл на проведення спортивних подій без глядачівВідкриття дитсадків, ясел зі збереженням обмеження на максимально допустиму кількість дітей в одному залі.Нарешті, на четвертому етапі обіцяють:Дозволити роботу соляріїв та масажних салонів.Дозволити роботу спортзалів та фітнес-центрів.Дозволити роботу кінотеатрів з обмеженням на кількість глядачів.Водночас прем’єр-міністр Польщі не уточнив дати, коли планується запроваджувати наступні етапи карантинних послаблень. Все залежатиме від розвитку ситуації. За словами Моравєцкого, може йтися про тижневий інтервал, а може й про більший.Він також підкреслив, що відкриття кордонів поки не планується. Вони й надалі залишатимуться закритими щонайменше до 3 травня. Якщо до цього часу епідемічна ситуація в Польщі не покращиться, то термін буде продовжений знову.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію