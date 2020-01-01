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У Польщі послаблюють карантинні обмеження

У Польщі послаблюють карантинні обмеження
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцкі повідомив про полегшення кількох раніше запровадження карантинних обмежень для населення та бізнесу та розповів, коли варто чекати на зняття інших обмежень.

Вже з 20 квітня почнуть діяти перші 5 полегшень. Про це пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на bankier.pl.

Кількість людей, які можуть одночасно перебувати в магазині, залежатиме не тільки від кількості кас, а й від площі торговельного об’єкту. У магазинах до 100 м квадратних – 4 людини на 1 касу, а в магазинах понад 100 метрів квадратних – 1 людина на 15 метрів квадратних поверхні.

Населенню дозволено виходити з дому та пересуватися по населеному пункту з рекреаційною метою. Тобто, можна буде спокійно виходити на прогулянки, але при цьому дотримуватися безпечної дистанції.
Буде відкритий доступ до парків та лісів.

У костелах зможуть перебувати віряни з розрахунку 4 людини на 15 метрів квадратних площі об’єкту.

Неповнолітні діти старше 13 років зможуть перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без супроводу дорослих.
Матеуш Моравєцкі анонсував також наступні етапи послаблення або скасування карантинних обмежень за умови, якщо покращуватиметься епідемічна ситуація в країні. Зокрема, на другому етапі обіцяють:

Дозволити будівельним магазинам працювати на вихідних.
Відкрити готелі, хостелі та інші об’єкти, які надають місця для ночівлі.

Відкрити музеї, бібліотеки, художні галереї.
Третій етап послаблення обмежень передбачає:

Відкриття гастрономічних об’єктів.
Відкриття косметичних салонів та перукарень.
Відкриття торговельних центрів.
Дозвіл на проведення спортивних подій без глядачів
Відкриття дитсадків, ясел зі збереженням обмеження на максимально допустиму кількість дітей в одному залі.
Нарешті, на четвертому етапі обіцяють:

Дозволити роботу соляріїв та масажних салонів.
Дозволити роботу спортзалів та фітнес-центрів.
Дозволити роботу кінотеатрів з обмеженням на кількість глядачів.
Водночас прем’єр-міністр Польщі не уточнив дати, коли планується запроваджувати наступні етапи карантинних послаблень. Все залежатиме від розвитку ситуації. За словами Моравєцкого, може йтися про тижневий інтервал, а може й про більший.

Він також підкреслив, що відкриття кордонів поки не планується. Вони й надалі залишатимуться закритими щонайменше до 3 травня. Якщо до цього часу епідемічна ситуація в Польщі не покращиться, то термін буде продовжений знову.

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Теги: польща, уврвнтин, коронавірус
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