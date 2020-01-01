Після карантину українцям збільшать допомогу по безробіттю





Мінімальний розмір допомоги по безробіттю тимчасово збільшили з 650 до 1000 грн. Про це повідомили в прес-службі Фонду соціального страхування, -



При цьому максимальна допомога становить 1800 грн.



Мінімальну суму виплачуватимуть тим, у кого протягом останнього року налічується менше шести місяців страхового стажу.



Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування і застосовується з 12 березня і протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.



В Україні з кінця березня 2020 року стрімко зростає число безробітних. Але ця тенденція пов’язана не тільки з кризою, а й зі спрощенням процедури отримання статусу безробітного в Службі зайнятості.



Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на 16 квітня зросла до 400,9 тис. осіб, що на 27% більше в порівнянні з аналогічною датою минулого року.



А ось в Торгово-промисловій палаті України вважають, що безробітних в країні набагато більше. Там стверджують, що за перші два тижні карантину їхня кількість зросла на 500-700 тис. осіб, за наступні два тижні – в квітні – ще на 500-600 тис. осіб. В цілому без роботи виявилися 2,5-2,8 млн українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд зобов’язався виплачувати підвищені виплати протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.Мінімальний розмір допомоги по безробіттю тимчасово збільшили з 650 до 1000 грн. Про це повідомили в прес-службі Фонду соціального страхування, - передає Главком.При цьому максимальна допомога становить 1800 грн.Мінімальну суму виплачуватимуть тим, у кого протягом останнього року налічується менше шести місяців страхового стажу.Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування і застосовується з 12 березня і протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.В Україні з кінця березня 2020 року стрімко зростає число безробітних. Але ця тенденція пов’язана не тільки з кризою, а й зі спрощенням процедури отримання статусу безробітного в Службі зайнятості.Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на 16 квітня зросла до 400,9 тис. осіб, що на 27% більше в порівнянні з аналогічною датою минулого року.А ось в Торгово-промисловій палаті України вважають, що безробітних в країні набагато більше. Там стверджують, що за перші два тижні карантину їхня кількість зросла на 500-700 тис. осіб, за наступні два тижні – в квітні – ще на 500-600 тис. осіб. В цілому без роботи виявилися 2,5-2,8 млн українців.

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