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Після карантину українцям збільшать допомогу по безробіттю

Після карантину українцям збільшать допомогу по безробіттю
Уряд зобов’язався виплачувати підвищені виплати протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю тимчасово збільшили з 650 до 1000 грн. Про це повідомили в прес-службі Фонду соціального страхування, - передає Главком.

При цьому максимальна допомога становить 1800 грн.

Мінімальну суму виплачуватимуть тим, у кого протягом останнього року налічується менше шести місяців страхового стажу.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування і застосовується з 12 березня і протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

В Україні з кінця березня 2020 року стрімко зростає число безробітних. Але ця тенденція пов’язана не тільки з кризою, а й зі спрощенням процедури отримання статусу безробітного в Службі зайнятості.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на 16 квітня зросла до 400,9 тис. осіб, що на 27% більше в порівнянні з аналогічною датою минулого року.

А ось в Торгово-промисловій палаті України вважають, що безробітних в країні набагато більше. Там стверджують, що за перші два тижні карантину їхня кількість зросла на 500-700 тис. осіб, за наступні два тижні – в квітні – ще на 500-600 тис. осіб. В цілому без роботи виявилися 2,5-2,8 млн українців.

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Теги: безробітні, допомога, виплати
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