Медики розповіли, чому важливо провітрювати квартиру





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Медики попереджають, що недостатня вентиляція може спровокувати кисневе голодування. Втім, цього можна уникнути, якщо регулярно провітрювати своє житло. Робити це потрібно правильно.



Після відкриття вікна або кватирки необхідно вийти з приміщення. Якщо є бажання одночасно з цим побути на свіжому повітрі, слід одягнутися трохи тепліше, ніж зазвичай в квартирі. При цьому потрібно побоюватися протягів, які можуть спровокувати ГРВІ. Провітрювання повинно тривати не менше 2 годин на день. Правда, процедуру необхідно проводити обережніше в разі сильного вітру.



Можна провітрювати приміщення і в нічний час доби. Для цього необхідно надіти більш теплу піжаму і сховатися під теплою ковдрою. Сон при наявності свіжого повітря буде здоровішим. Якщо в квартирі недостатня вологість, можна встановити зволожувач повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики нагадали про важливість провітрювання в умовах карантину, який був введений через загрозу поширення коронавірусу. За словами фахівців, в цьому процесі важливо дотримуватися кількох правил.Про це пише Ukrhealth.Медики попереджають, що недостатня вентиляція може спровокувати кисневе голодування. Втім, цього можна уникнути, якщо регулярно провітрювати своє житло. Робити це потрібно правильно.Після відкриття вікна або кватирки необхідно вийти з приміщення. Якщо є бажання одночасно з цим побути на свіжому повітрі, слід одягнутися трохи тепліше, ніж зазвичай в квартирі. При цьому потрібно побоюватися протягів, які можуть спровокувати ГРВІ. Провітрювання повинно тривати не менше 2 годин на день. Правда, процедуру необхідно проводити обережніше в разі сильного вітру.Можна провітрювати приміщення і в нічний час доби. Для цього необхідно надіти більш теплу піжаму і сховатися під теплою ковдрою. Сон при наявності свіжого повітря буде здоровішим. Якщо в квартирі недостатня вологість, можна встановити зволожувач повітря.

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