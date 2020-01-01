Курс валют у Луцьку на 20 квітня





Євро при купівлі становить – 28.975, продажу – 29.700.



Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.370.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,475, продаж – 6,825.

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