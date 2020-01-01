вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 20 квітня

Курс валют у Луцьку на 20 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.900, а продаж – 27.350.

Євро при купівлі становить – 28.975, продажу – 29.700.

Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.370.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,475, продаж – 6,825.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив будівельної компанії «ЛДБК» Колектив
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня
Сьогодні, 10:00
В Україні – 5 710 випадків коронавірусу, 151 людина – померла
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 20 квітня
Сьогодні, 09:15
Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу
Сьогодні, 08:27
«Луцьктепло» відсудило у підприємця 110 тисяч боргу
Сьогодні, 07:21
Схожі новини
Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 18 квітня
18 квітень, 09:15
Курс валют у Луцьку на 15 квітня Курс валют у Луцьку на 15 квітня
15 квітень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 13 квітня Курс валют у Луцьку на 13 квітня
13 квітень, 09:05
Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня Долар і євро поступово дорожчають: курс валют у Луцьку на 10 квітня
10 квітень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня
Сьогодні, 10:00
 0
В Україні – 5 710 випадків коронавірусу, 151 людина – померла
Сьогодні, 09:39
 0
Курс валют у Луцьку на 20 квітня
Сьогодні, 09:15
 0
Волинські школярі долучилися до світового мистецького флешмобу
Сьогодні, 08:27
 0
«Луцьктепло» відсудило у підприємця 110 тисяч боргу
Сьогодні, 07:21
 0
Медіа
відео
1/8