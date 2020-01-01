Курс валют у Луцьку на 20 квітня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.900, а продаж – 27.350.
Євро при купівлі становить – 28.975, продажу – 29.700.
Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,475, продаж – 6,825.
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Євро при купівлі становить – 28.975, продажу – 29.700.
Курс російського рубля: купівля – 0.300, продаж – 0.370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,475, продаж – 6,825.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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