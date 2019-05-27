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Прибережну смугу Стиру у Луцьку планують прибрати від дерев за майже 200 тисяч

Прибережну смугу Стиру у Луцьку планують прибрати від дерев за майже 200 тисяч
На послуги з видалення зелених насаджень в прибережній смузі річки Стир від повалених та аварійно-небезпечних дерев на ділянці від вулиці Ковельської до СТ «Спартак» витратять майже 200 тисяч гривень.

Відповідний договір виконавчий комітет Луцької міської ради уклав з ТзОВ «Річковий порт «Луцьк», – пише Волинь.Online.

Строк надання послуг – квітень-травень. Вартість послуг становить 198,185 тисячі гривень.

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Теги: Стир, Луцьк, річка, прибирання
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