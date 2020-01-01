На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня
Сьогодні, 10:00
За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на ранок 20 квітня в області зареєстрували 158 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР.
За останню добу на Волині зафіксували 8 нових випадків: м. Луцьк (4), м. Нововолинськ(4).
Одужало 13 осіб, в тому числі 1 за останню добу.
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 40 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;
Володимир-Волинський район – 9 випадків;
Ковельський район – 9 випадків;
Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський – 3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Ківерцівський район – 4 випадки;
Шацький район – 1 випадок;
Іваничівський район – 5 випадків.
Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила 1051 особу, в тому числі за останню добу – 56 осіб.
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За останню добу на Волині зафіксували 8 нових випадків: м. Луцьк (4), м. Нововолинськ(4).
Одужало 13 осіб, в тому числі 1 за останню добу.
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 40 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;
Володимир-Волинський район – 9 випадків;
Ковельський район – 9 випадків;
Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський – 3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Ківерцівський район – 4 випадки;
Шацький район – 1 випадок;
Іваничівський район – 5 випадків.
Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила 1051 особу, в тому числі за останню добу – 56 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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