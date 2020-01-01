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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня

На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня
За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на ранок 20 квітня в області зареєстрували 158 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР.

За останню добу на Волині зафіксували 8 нових випадків: м. Луцьк (4), м. Нововолинськ(4).

Одужало 13 осіб, в тому числі 1 за останню добу.



Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 40 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Горохівський район – 13 випадків;

Старовижівський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;

м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;

Володимир-Волинський район – 9 випадків;

Ковельський район – 9 випадків;

Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;

Камінь-Каширський – 3 випадки;

Рожищенський район – 3 випадки;

Ківерцівський район – 4 випадки;

Шацький район – 1 випадок;

Іваничівський район – 5 випадків.

Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила 1051 особу, в тому числі за останню добу – 56 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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