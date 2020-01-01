На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня





За останню добу на Волині зафіксували 8 нових випадків: м. Луцьк (4), м. Нововолинськ(4).



Одужало 13 осіб, в тому числі 1 за останню добу.







Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 40 випадків, в т.ч. 1 летальний;



Горохівський район – 13 випадків;



Старовижівський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;



м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;



Володимир-Волинський район – 9 випадків;



Ковельський район – 9 випадків;



Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;



Камінь-Каширський – 3 випадки;



Рожищенський район – 3 випадки;



Ківерцівський район – 4 випадки;



Шацький район – 1 випадок;



Іваничівський район – 5 випадків.



Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила 1051 особу, в тому числі за останню добу – 56 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на ранок 20 квітня в області зареєстрували 158 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР.За останню добу на Волині зафіксували 8 нових випадків: м. Луцьк (4), м. Нововолинськ(4).Одужало 13 осіб, в тому числі 1 за останню добу.м. Луцьк – 40 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 13 випадків;Старовижівський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;Володимир-Волинський район – 9 випадків;Ковельський район – 9 випадків;Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;Камінь-Каширський – 3 випадки;Рожищенський район – 3 випадки;Ківерцівський район – 4 випадки;Шацький район – 1 випадок;Іваничівський район – 5 випадків.Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежила 1051 особу, в тому числі за останню добу – 56 осіб.

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