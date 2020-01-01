П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження





Згідно з повідомленням, у понеділок, 20 квітня, в Німеччині дозволять відкриття комерційних площ менше 800 кв. м, а також автосалонів і магазинів велосипедистів.Про це повідомляє



Чехія сьогодні запускає п'ятиетапний план по відновленню суспільного життя. Спочатку відкриють ринки і можливість проводити семінари під відкритим небом. Крім того, можна буде вилітати за кордон, однак, після повернення треба буде пройти 14-денний карантин.



Франція відновить роботу будинків для людей похилого віку. Як відомо, хвороба була зафіксована у 45% з них.



У свою чергу, влада Норвегії відновить роботу дитячих садків та деяких фахівців у галузі охорони здоров'я. Школи, перукарні, університети і салони краси планують відкрити за тиждень.



А от у Польщі вирішили відкрити парки і ліси. Також збільшиться кількість людей, яким дозволено одночасно знаходиться в магазині.



Раніше повідомлялося, що в Данії школярі повернулися до навчання в установи освіти після карантину, проте умовою для цього є дотримання низки обмежувальних заходів. В цілях безпеки учні повинні сидіти в двох метрах один від одного, а шкільний двір розділили бар'єрної стрічкою на шість зон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 квітня, п'ять країн Європейського Союзу послаблюють карантинні обмеження, які ввели у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.Згідно з повідомленням, у понеділок, 20 квітня, в Німеччині дозволять відкриття комерційних площ менше 800 кв. м, а також автосалонів і магазинів велосипедистів.Про це повідомляє zik з посиланням на DW сьогодні запускає п'ятиетапний план по відновленню суспільного життя. Спочатку відкриють ринки і можливість проводити семінари під відкритим небом. Крім того, можна буде вилітати за кордон, однак, після повернення треба буде пройти 14-денний карантин.відновить роботу будинків для людей похилого віку. Як відомо, хвороба була зафіксована у 45% з них.У свою чергу, владавідновить роботу дитячих садків та деяких фахівців у галузі охорони здоров'я. Школи, перукарні, університети і салони краси планують відкрити за тиждень.А от увирішили відкрити парки і ліси. Також збільшиться кількість людей, яким дозволено одночасно знаходиться в магазині.Раніше повідомлялося, що в Данії школярі повернулися до навчання в установи освіти після карантину, проте умовою для цього є дотримання низки обмежувальних заходів. В цілях безпеки учні повинні сидіти в двох метрах один від одного, а шкільний двір розділили бар'єрної стрічкою на шість зон.

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