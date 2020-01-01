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П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження

П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 20 квітня, п'ять країн Європейського Союзу послаблюють карантинні обмеження, які ввели у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Згідно з повідомленням, у понеділок, 20 квітня, в Німеччині дозволять відкриття комерційних площ менше 800 кв. м, а також автосалонів і магазинів велосипедистів.Про це повідомляє zik з посиланням на DW.

Чехія сьогодні запускає п'ятиетапний план по відновленню суспільного життя. Спочатку відкриють ринки і можливість проводити семінари під відкритим небом. Крім того, можна буде вилітати за кордон, однак, після повернення треба буде пройти 14-денний карантин.

Франція відновить роботу будинків для людей похилого віку. Як відомо, хвороба була зафіксована у 45% з них.

У свою чергу, влада Норвегії відновить роботу дитячих садків та деяких фахівців у галузі охорони здоров'я. Школи, перукарні, університети і салони краси планують відкрити за тиждень.

А от у Польщі вирішили відкрити парки і ліси. Також збільшиться кількість людей, яким дозволено одночасно знаходиться в магазині.

Раніше повідомлялося, що в Данії школярі повернулися до навчання в установи освіти після карантину, проте умовою для цього є дотримання низки обмежувальних заходів. В цілях безпеки учні повинні сидіти в двох метрах один від одного, а шкільний двір розділили бар'єрної стрічкою на шість зон.

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Теги: ЄС, послаблення карантину, коронавірус
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