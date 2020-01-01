7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19





Про це заявив міністра Охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 20 квітня,



Очільник МОЗ дав доручення Головному санітарному лікареві Віктору Ляшку з’ясувати причини цієї ситуації.



Зазначають, що низька кількість тестувань за добу пов’язана з тим, що на Великдень зменшилась кількість людей, які звернулися з відповідними симптомами і яким необхідно було провести ПЛР-тестування.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу 7 областей України: Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області не надали жодної інформації про тестування українців на коронавірусну інфекцію.Про це заявив міністра Охорони здоров’япід час брифінгу 20 квітня, повідомляють на сайті МОЗ України у Facebook.Очільник МОЗ дав доручення Головному санітарному лікаревіз’ясувати причини цієї ситуації.Зазначають, що низька кількість тестувань за добу пов’язана з тим, що на Великдень зменшилась кількість людей, які звернулися з відповідними симптомами і яким необхідно було провести ПЛР-тестування.

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