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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19

7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19
За минулу добу 7 областей України: Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області не надали жодної інформації про тестування українців на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив міністра Охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 20 квітня, повідомляють на сайті МОЗ України у Facebook.

Очільник МОЗ дав доручення Головному санітарному лікареві Віктору Ляшку з’ясувати причини цієї ситуації.

Зазначають, що низька кількість тестувань за добу пов’язана з тим, що на Великдень зменшилась кількість людей, які звернулися з відповідними симптомами і яким необхідно було провести ПЛР-тестування.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба, Україна
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