вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня

Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня
Афішу найцікавіших онлайнових концертів, вистав, лекцій та майстер-класів на наступний тиждень публікує hromadske.

Понеділок, 20 квітня:

Лекція від ексміністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака про те, що нині відбувається з довкіллям в Україні. Початок о 10:00.

Розмова із лідером гурту «Антитіла» та молодіжним послом UNICEF в Україні Тарасом Тополею про здоров'я і життя молоді в умовах карантину. Початок о 19:00. Подію транслюватиме Тарас Тополя у своєму Instagram.

Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня


Вівторок, 21 квітня:

Онлайн-фестиваль європейського кіно. Триватиме він до 27 квітня. Цього дня безкоштовно показуватимуть комедію «Чемпіони» (Іспанія) режисера Хав'єра Фессера. У наступні дні також стрічки — «Франц», «Велика краса», «Малюк Джо», «Холодна війна» та інші. Подію організовують за підтримки представництва ЄС в Україні спільно з європейськими культурними інституціями.



Показ проекту «Казки для Дорослих» від OpenTheatre та Black ORange Dance Production. Це переформатована вистава, де глядач стає свідком та учасником її творення у прямому ефірі. Потрібна попередня реєстрація. При бажанні можна зробити внесок на рахунок проєкту. Половину цих грошей організатори обіцяють передати благодійному фонду «Таблеточки». Початок: 20:00.

Середа, 22 квітня:

Вебінар від ортопеда-травматолога Андрія Жолоба про те, як не травмуватися під час домашніх тренувань на карантині. Початок о 18:30. Потрібна попередня реєстрація.

Лекція про художника Караваджо. Читатиме доктриня філософських наук, доцентка Національної академії художнього мистецтва і архітектури та директорка арт-центру ALTER EGO Світлана Стоян. Вартість: 220 грн. Початок о 19:00.

Четвер, 23 квітня:

Фронтвумен гурту Kryhitka Саша Кольцова розказує про свій карантин та те, де шукає сили й натхнення. Початок о 9:00.

Лекція «Не розкажуть у школі: Пантелеймон Куліш». Читає Євгеній Стасіневич – літературний критик, літературознавець. Початок: 19:00. Вартість: 220 грн.

Лекція «Нахіба айтішнику психічне здоров’я та емоції: я і команда» від соціального та медичного психологів — Іллі Бачуріна та Володимира Вовка. Потрібна попередня реєстрація. Початок о 19:00.

П’ятниця, 24 квітня:

Перший день фестивалю документального кіно Docudays UA, який триватиме до 3 травня включно. Цьогоріч через карантин подія відбуватиметься в онлайні. Перегляди безкоштовні, але можна зробити благодійний внесок.



Онлайн квартирник від «Будинку культури Masterskaya» в рамках проєкту «З дому в дім». Артиста поки не оголосили, але попередні рази виступали mama13, «Тонка», Daniel Shake і YUKO. Початок: 18:00.

Концерт гурту «Фіолет». Початок о 20:00.



Субота, 25 квітня:

Вебінар про створення анімаційних роликів від School of visual communication для аніматорів, дизайнерів та художників. Початок: 12:00. Потрібно забронювати місце.

Онлайн-вистава «Жажда» від київського театру «Тысячелетие» за твором Володимира Набокова. Вистава російською мовою. Ціна: 140 гривень. Початок о 19:00.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, події, онлайн, анонс, афіша
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19
Сьогодні, 12:27
Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня
Сьогодні, 11:55
Прибережну смугу Стиру у Луцьку планують прибрати від дерев за майже 200 тисяч
Сьогодні, 11:25
Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень, – Степанов
Сьогодні, 10:55
На Волині – 158 хворих на коронавірус: де виявили нові випадки станом на 20 квітня
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома
06 квітень, 20:45
Чим зайняти себе у Луцьку 6 – 9 березня: добірка найцікавіших подій на вихідні Чим зайняти себе у Луцьку 6 – 9 березня: добірка найцікавіших подій на вихідні
06 березень, 11:00
Зимово-весняне перезавантаження: добірка найцікавіших подій у Луцьку: 28 лютого – 1 березня Зимово-весняне перезавантаження: добірка найцікавіших подій у Луцьку: 28 лютого – 1 березня
28 лютий, 11:00
Куди піти та що подивитися в кіно на вихідних у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 21 – 23 лютого Куди піти та що подивитися в кіно на вихідних у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 21 – 23 лютого
21 лютий, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шлях до «заслуженого»: відверта розмова із хореографом з Луцька. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19
Сьогодні, 12:27
 0
Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня
Сьогодні, 11:55
 0
Прибережну смугу Стиру у Луцьку планують прибрати від дерев за майже 200 тисяч
Сьогодні, 11:25
 0
Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень, – Степанов
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8