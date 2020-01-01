Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня
Сьогодні, 11:55
Афішу найцікавіших онлайнових концертів, вистав, лекцій та майстер-класів на наступний тиждень публікує hromadske.
Понеділок, 20 квітня:
Лекція від ексміністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака про те, що нині відбувається з довкіллям в Україні. Початок о 10:00.
Розмова із лідером гурту «Антитіла» та молодіжним послом UNICEF в Україні Тарасом Тополею про здоров'я і життя молоді в умовах карантину. Початок о 19:00. Подію транслюватиме Тарас Тополя у своєму Instagram.
Вівторок, 21 квітня:
Онлайн-фестиваль європейського кіно. Триватиме він до 27 квітня. Цього дня безкоштовно показуватимуть комедію «Чемпіони» (Іспанія) режисера Хав'єра Фессера. У наступні дні також стрічки — «Франц», «Велика краса», «Малюк Джо», «Холодна війна» та інші. Подію організовують за підтримки представництва ЄС в Україні спільно з європейськими культурними інституціями.
Показ проекту «Казки для Дорослих» від OpenTheatre та Black ORange Dance Production. Це переформатована вистава, де глядач стає свідком та учасником її творення у прямому ефірі. Потрібна попередня реєстрація. При бажанні можна зробити внесок на рахунок проєкту. Половину цих грошей організатори обіцяють передати благодійному фонду «Таблеточки». Початок: 20:00.
Середа, 22 квітня:
Вебінар від ортопеда-травматолога Андрія Жолоба про те, як не травмуватися під час домашніх тренувань на карантині. Початок о 18:30. Потрібна попередня реєстрація.
Лекція про художника Караваджо. Читатиме доктриня філософських наук, доцентка Національної академії художнього мистецтва і архітектури та директорка арт-центру ALTER EGO Світлана Стоян. Вартість: 220 грн. Початок о 19:00.
Четвер, 23 квітня:
Фронтвумен гурту Kryhitka Саша Кольцова розказує про свій карантин та те, де шукає сили й натхнення. Початок о 9:00.
Лекція «Не розкажуть у школі: Пантелеймон Куліш». Читає Євгеній Стасіневич – літературний критик, літературознавець. Початок: 19:00. Вартість: 220 грн.
Лекція «Нахіба айтішнику психічне здоров’я та емоції: я і команда» від соціального та медичного психологів — Іллі Бачуріна та Володимира Вовка. Потрібна попередня реєстрація. Початок о 19:00.
П’ятниця, 24 квітня:
Перший день фестивалю документального кіно Docudays UA, який триватиме до 3 травня включно. Цьогоріч через карантин подія відбуватиметься в онлайні. Перегляди безкоштовні, але можна зробити благодійний внесок.
Онлайн квартирник від «Будинку культури Masterskaya» в рамках проєкту «З дому в дім». Артиста поки не оголосили, але попередні рази виступали mama13, «Тонка», Daniel Shake і YUKO. Початок: 18:00.
Концерт гурту «Фіолет». Початок о 20:00.
Субота, 25 квітня:
Вебінар про створення анімаційних роликів від School of visual communication для аніматорів, дизайнерів та художників. Початок: 12:00. Потрібно забронювати місце.
Онлайн-вистава «Жажда» від київського театру «Тысячелетие» за твором Володимира Набокова. Вистава російською мовою. Ціна: 140 гривень. Початок о 19:00.
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Понеділок, 20 квітня:
Лекція від ексміністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака про те, що нині відбувається з довкіллям в Україні. Початок о 10:00.
Розмова із лідером гурту «Антитіла» та молодіжним послом UNICEF в Україні Тарасом Тополею про здоров'я і життя молоді в умовах карантину. Початок о 19:00. Подію транслюватиме Тарас Тополя у своєму Instagram.
Вівторок, 21 квітня:
Онлайн-фестиваль європейського кіно. Триватиме він до 27 квітня. Цього дня безкоштовно показуватимуть комедію «Чемпіони» (Іспанія) режисера Хав'єра Фессера. У наступні дні також стрічки — «Франц», «Велика краса», «Малюк Джо», «Холодна війна» та інші. Подію організовують за підтримки представництва ЄС в Україні спільно з європейськими культурними інституціями.
Показ проекту «Казки для Дорослих» від OpenTheatre та Black ORange Dance Production. Це переформатована вистава, де глядач стає свідком та учасником її творення у прямому ефірі. Потрібна попередня реєстрація. При бажанні можна зробити внесок на рахунок проєкту. Половину цих грошей організатори обіцяють передати благодійному фонду «Таблеточки». Початок: 20:00.
Середа, 22 квітня:
Вебінар від ортопеда-травматолога Андрія Жолоба про те, як не травмуватися під час домашніх тренувань на карантині. Початок о 18:30. Потрібна попередня реєстрація.
Лекція про художника Караваджо. Читатиме доктриня філософських наук, доцентка Національної академії художнього мистецтва і архітектури та директорка арт-центру ALTER EGO Світлана Стоян. Вартість: 220 грн. Початок о 19:00.
Четвер, 23 квітня:
Фронтвумен гурту Kryhitka Саша Кольцова розказує про свій карантин та те, де шукає сили й натхнення. Початок о 9:00.
Лекція «Не розкажуть у школі: Пантелеймон Куліш». Читає Євгеній Стасіневич – літературний критик, літературознавець. Початок: 19:00. Вартість: 220 грн.
Лекція «Нахіба айтішнику психічне здоров’я та емоції: я і команда» від соціального та медичного психологів — Іллі Бачуріна та Володимира Вовка. Потрібна попередня реєстрація. Початок о 19:00.
П’ятниця, 24 квітня:
Перший день фестивалю документального кіно Docudays UA, який триватиме до 3 травня включно. Цьогоріч через карантин подія відбуватиметься в онлайні. Перегляди безкоштовні, але можна зробити благодійний внесок.
Онлайн квартирник від «Будинку культури Masterskaya» в рамках проєкту «З дому в дім». Артиста поки не оголосили, але попередні рази виступали mama13, «Тонка», Daniel Shake і YUKO. Початок: 18:00.
Концерт гурту «Фіолет». Початок о 20:00.
Субота, 25 квітня:
Вебінар про створення анімаційних роликів від School of visual communication для аніматорів, дизайнерів та художників. Початок: 12:00. Потрібно забронювати місце.
Онлайн-вистава «Жажда» від київського театру «Тысячелетие» за твором Володимира Набокова. Вистава російською мовою. Ціна: 140 гривень. Початок о 19:00.
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