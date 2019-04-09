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У Луцьку безпритульних тварин контролюватимуть за допомогою мобільного додатку

У Луцьку безпритульних тварин контролюватимуть за допомогою мобільного додатку
Відомості тварин, яких з вулиць виловлює комунальне підприємство «Ласка», поміщають у єдиний реєстр за допомогою мобільного додатку. Тут зазначають базові характеристики та додають фото тварин. Це допомагає шукати власників кота чи собаки, або ж чітко знати, куди випускати тварин після відповідних медичних процедур. Як то стерилізація, вакцинація та чіпування.

Про це «Суспільному. Волинь» розповіла Оксана Богданюк, виконувачка обов’язків директора КП «Ласка», – пише Конкурент.

Частину тварин, які живуть на території підприємства, виловили ще до того, як їх почали реєструвати у єдиній базі. Тому собаки чекають на нових власників.

Буму на те, щоб тварин розбирали, немає. Попри карантин підприємство працює у звичайному режимі. Є бригади ловців, «Ласка» реагує на повідомлення громадян.

На самій території підприємства є майже 260 собак і 10 котів. У зв’язку із протиепідемічними заходами «День волонтера», коли небайдужі лучани допомагали доглядати тварин, на підприємстві скасований.

Тварини потрапляють у Ласку з вулиці. Окремих знаходять викинутими у лісі чи на смітниках. Їх обов’язково стерилізують, адже це політика підприємства.

На рік підприємству міський бюджет виділив 3 мільйони гривень. Коштів вистачає на заробітну плану, оплату комунальних послуг. Із іншими потребами допомагають благодійники та волонтери.

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Теги: Луцьк, ласка, тварини
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