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Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію через лісові пожежі в країні

Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію через лісові пожежі в країні
Міністр закликав усіх, хто має інформацію про зловмисників, які підпалюють ліс, повідомити в поліцію.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook, пише unian.

«Вчора, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили ось таких 4 «феномена» на площі близько 100 м», - зазначив він і виклав фото, на якому зображено палаючу навколо дерева хвойну підстилку.

«Дивовижно суха зима - рівень води в екосистемі пішов вниз на 1,5-2 метра ... лісова, особливо хвойна підстилка, легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища, і це особлива проблема. І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось - заховати вогнем свої брудні справи ... », - заявив Аваков.

Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію через лісові пожежі в країні
Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію через лісові пожежі в країні


Міністр закликав усіх, хто має інформацію про зловмисників, які підпалюють ліс, повідомити в поліцію.

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«Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі ... тисячі наших не сплять на пожежі цілодобово, хапають пил і радіацію ... а хтось з-за рогу ... ух, попопадетесь на гарячому! А попадетесь точно! І штрафом вже не відбудетеся», - запевнив Аваков.


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Теги: Арсен, Аваков, пожежі, нацгвардія, кримінал
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