Наїхав на пішохода і втік: у Луцьку трапилася ДТП, є потерпілий





Аварія на відрізку дороги поруч із будинком №7 трапилася у обідню пору понеділка, 20 квітня. Про це



Заявник повідомив що водій BMW третьої моделі чорного кольору здійснив наїзд на пішохода і втік напрямку вулиці Коперника, Чехова. Потерпілим виявився чоловік 1973 року народження. На місце події викликали швидку. У транспортному засобі винуватця в пасажира на руках дитина, і водій, імовірно, перебуває в стані алкогольного сп'яніння.



«Прибувши за вказаною адресою, ми виявили потерпілого, на якого, зі слів свідків наїхав транспортний засіб чорного кольору та втік з місця події. Потерпілого забрала швидка медична допомога. Працівники поліції опитали свідків та записали їх дані. На місце події повернувся лише пасажир BMW, який пояснював зовсім іншу версію аварії. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділку поліції та подали в орієнтування транспортний засіб», – коментують у патрульній поліції Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася на вулиці Мельничній у Луцьку.Аварія на відрізку дороги поруч із будинком №7 трапилася у обідню пору понеділка, 20 квітня. Про це «Район.Луцьк» стало відомо з власних джерел.Заявник повідомив що водій BMW третьої моделі чорного кольору здійснив наїзд на пішохода і втік напрямку вулиці Коперника, Чехова. Потерпілим виявився чоловік 1973 року народження. На місце події викликали швидку. У транспортному засобі винуватця в пасажира на руках дитина, і водій, імовірно, перебуває в стані алкогольного сп'яніння.«Прибувши за вказаною адресою, ми виявили потерпілого, на якого, зі слів свідків наїхав транспортний засіб чорного кольору та втік з місця події. Потерпілого забрала швидка медична допомога. Працівники поліції опитали свідків та записали їх дані. На місце події повернувся лише пасажир BMW, який пояснював зовсім іншу версію аварії. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділку поліції та подали в орієнтування транспортний засіб», – коментують у патрульній поліції Волині.

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