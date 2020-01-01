Коронавірусний антирейтинг світу: що діється у шести найбільш інфікованих країнах





Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, пише



За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США, далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія. Італія, Франція та Німеччина та Велика Британія.



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Наводимо детальнішу статистику у кожній з цих країн. Інформація актуальна станом на 15:00 понеділка, 20 квітня.



США – 760 тисяч інфікованих



У неділю вдень кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 40 тисяч осіб — інформують в Університеті Джона Хопкінса.



Загалом тут коронавірус підтвердили у 764 265 людей, з них 40 565 людей померли та 71 012 — одужали.



У США тестують 150 000 людей щодня.



Іспанія – 200 тисяч інфікованих



В Іспанії коронавірусом заразилися вже 200 210 осіб. Кількість смертей знижується, кажуть у МОЗ Іспанії.



Вперше з 24 березня добова кількість загиблих становила менше 400 осіб: 399 смертей протягом останньої доби.



В цілому з початку епідемії в Іспанії померли 20 852 людини.



При цьому зростання смертності в порівнянні з попереднім днем становить 2,05%, що є найнижчим показником з моменту початку надзвичайного стану.



Число нових випадків зараження протягом останньої доби було найнижчим з 17 березня – 4266.



Надзвичайний стан в Іспанії - до 9 травня. 27 квітня збираються послабити карантин для дітей, дозволивши їм прогулянки на вулиці.



Італія – 179 тисяч інфікованих



Кількість загиблих від коронавірусу в Італії знизилася до показників середини березня



За минулу добу було зафіксовано 433 смерті від Covid-19 – менше, ніж 482 летальних напередодні і 575 – у п’ятницю.



Загальна кількість померлих від коронавірусу в Італії - 23 660.



Кількість нових випадків інфікування за добу зросла на 3047 – дещо менше, ніж 3491 напередодні.



З них у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні, виявили 855 випадків – суттєво менше, ніж 1246 на день раніше.



У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2635 пацієнтів – на 98 менше, ніж напередодні. Ця цифра продовжує зменшуватися з 3 квітня. Загалом у лікарнях перебувають 25 033 хворих на коронавірус.



З початку епідемії одужали вже 47 055 пацієнтів, з них 2 128 за останню добу – дещо менше, ніж 2200 вчора.



З початку епідемії коронавірусом в Італії заразилися 178 972 людей. Активних випадків захворювання в країні (виключено кількість померлих і тих, хто одужав) – 108 257.



Франція – 153 тисячі інфікованих



Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби у Франції померли 395 людей, в тому числі 227 – у лікарнях. Це помітно нижчі цифри, ніж у суботу, коли протягом доби зареєстрували 642 смерті.



Загалом з початку епідемії у Франції померли 19 718 осіб, з них 7649 – у будинках літніх людей.



Загальна кількість інфікованих у Франції – 152 894 людей.



Наразі в країні 30 610 осіб госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби – це на 29 пацієнтів менше, ніж у суботу.



Як зазначив генеральний директор Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон, останні цифри підтверджують "дуже повільний спад епідемії".



Німеччина – 140 тисяч інфікованих



У Німеччині кількість заражень коронавірусом зросла до 141 672 випадків — йдеться у повідомленні Федерального інституту інфекційних захворювань Роберта Коха.



Протягом останньої доби коронавірус виявили у 1775 осіб.



Це менше, ніж збільшення на 2458 осіб, про яке повідомлялося в неділю.



Кількість померлих протягом доби зросла на 110 — до 4404 осіб. У неділю повідомлялося про 184 померлих.



Велика Британія – 120 тисяч інфікованих



У лікарнях Британії за минулу добу від коронавірусу померли близько 600 осіб, інформує Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.



За останню добу кількість загиблих від коронавірусу у Британії зросла на 596 осіб. Це найменший показник, починаючи з 6 квітня – тоді повідомили про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.



У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 120 067 людей.



Зазначимо справжня кількість загиблих у Великій Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.



Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла до 120 067. За останню добу виявили 5850 нових випадків – дещо більше, ніж напередодні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 20 квітня у світі з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 2 мільйони 407 тисяч 439 людей. З них 625 202 людей одужали. 165 тисяч - померли.Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, пише Перший За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США, далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія. Італія, Франція та Німеччина та Велика Британія.Наводимо детальнішу статистику у кожній з цих країн. Інформація актуальна станом на 15:00 понеділка, 20 квітня.У неділю вдень кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 40 тисяч осіб — інформують в Університеті Джона Хопкінса.Загалом тут коронавірус підтвердили у 764 265 людей, з них 40 565 людей померли та 71 012 — одужали.У США тестують 150 000 людей щодня.В Іспанії коронавірусом заразилися вже 200 210 осіб. Кількість смертей знижується, кажуть у МОЗ Іспанії.Вперше з 24 березня добова кількість загиблих становила менше 400 осіб: 399 смертей протягом останньої доби.В цілому з початку епідемії в Іспанії померли 20 852 людини.При цьому зростання смертності в порівнянні з попереднім днем становить 2,05%, що є найнижчим показником з моменту початку надзвичайного стану.Число нових випадків зараження протягом останньої доби було найнижчим з 17 березня – 4266.Надзвичайний стан в Іспанії - до 9 травня. 27 квітня збираються послабити карантин для дітей, дозволивши їм прогулянки на вулиці.Кількість загиблих від коронавірусу в Італії знизилася до показників середини березняЗа минулу добу було зафіксовано 433 смерті від Covid-19 – менше, ніж 482 летальних напередодні і 575 – у п’ятницю.Загальна кількість померлих від коронавірусу в Італії - 23 660.Кількість нових випадків інфікування за добу зросла на 3047 – дещо менше, ніж 3491 напередодні.З них у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні, виявили 855 випадків – суттєво менше, ніж 1246 на день раніше.У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2635 пацієнтів – на 98 менше, ніж напередодні. Ця цифра продовжує зменшуватися з 3 квітня. Загалом у лікарнях перебувають 25 033 хворих на коронавірус.З початку епідемії одужали вже 47 055 пацієнтів, з них 2 128 за останню добу – дещо менше, ніж 2200 вчора.З початку епідемії коронавірусом в Італії заразилися 178 972 людей. Активних випадків захворювання в країні (виключено кількість померлих і тих, хто одужав) – 108 257.Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби у Франції померли 395 людей, в тому числі 227 – у лікарнях. Це помітно нижчі цифри, ніж у суботу, коли протягом доби зареєстрували 642 смерті.Загалом з початку епідемії у Франції померли 19 718 осіб, з них 7649 – у будинках літніх людей.Загальна кількість інфікованих у Франції – 152 894 людей.Наразі в країні 30 610 осіб госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби – це на 29 пацієнтів менше, ніж у суботу.Як зазначив генеральний директор Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон, останні цифри підтверджують "дуже повільний спад епідемії".У Німеччині кількість заражень коронавірусом зросла до 141 672 випадків — йдеться у повідомленні Федерального інституту інфекційних захворювань Роберта Коха.Протягом останньої доби коронавірус виявили у 1775 осіб.Це менше, ніж збільшення на 2458 осіб, про яке повідомлялося в неділю.Кількість померлих протягом доби зросла на 110 — до 4404 осіб. У неділю повідомлялося про 184 померлих.У лікарнях Британії за минулу добу від коронавірусу померли близько 600 осіб, інформує Департамент охорони здоров’я та соціального захисту.За останню добу кількість загиблих від коронавірусу у Британії зросла на 596 осіб. Це найменший показник, починаючи з 6 квітня – тоді повідомили про 439 загиблих. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 120 067 людей.Зазначимо справжня кількість загиблих у Великій Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла до 120 067. За останню добу виявили 5850 нових випадків – дещо більше, ніж напередодні.

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