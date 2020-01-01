Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Волинський фотограф Віктор Чухрай поділився старими світлинами зі святкування Поливаного понеділка двадцятирічної давнини.
Фотографії опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На них зображені розваги поливаного понеділка в селі Боратин у 2000 році.
«Для односельчан напевно буде цікаво і важно, особливо для словацьких родин, «кто гварі по-нашему, гібайшє гев, ідеме на оне», це ж словацька традиція .. На жаль «Иных уж нет, а кто далече»...Таке життя...«Но лем, кукай це», – підписав фотографії автор.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поливаний понеділок – 20 квітня: традиції і прикмети цього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографії опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На них зображені розваги поливаного понеділка в селі Боратин у 2000 році.
«Для односельчан напевно буде цікаво і важно, особливо для словацьких родин, «кто гварі по-нашему, гібайшє гев, ідеме на оне», це ж словацька традиція .. На жаль «Иных уж нет, а кто далече»...Таке життя...«Но лем, кукай це», – підписав фотографії автор.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поливаний понеділок – 20 квітня: традиції і прикмети цього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Наїхав на пішохода і втік: у Луцьку трапилася ДТП, є потерпілий
Сьогодні, 15:42