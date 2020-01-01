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Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО

Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Волинський фотограф Віктор Чухрай поділився старими світлинами зі святкування Поливаного понеділка двадцятирічної давнини.

Фотографії опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На них зображені розваги поливаного понеділка в селі Боратин у 2000 році.

«Для односельчан напевно буде цікаво і важно, особливо для словацьких родин, «кто гварі по-нашему, гібайшє гев, ідеме на оне», це ж словацька традиція .. На жаль «Иных уж нет, а кто далече»...Таке життя...«Но лем, кукай це», – підписав фотографії автор.

Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО
Яким був Поливаний понеділок у селі на Волині 20 років тому. ФОТО


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Теги: Віктор Чухрай, Волинь, ретрофото, Поливаний понеділок
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