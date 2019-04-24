вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який побив дружину, відбувся громадськими роботами

Волинянин, який побив дружину, відбувся громадськими роботами
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений Любомльським відділом поліції протокол про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який вчинив насильство щодо своєї дружини.

Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - передає Район.Любомль.

Чоловік, бувши протягом року притягнутим до відповідальності за ч.1 ст.1732 КУпАП, 20 березня близько 16:00 за місцем свого проживання в селі Городнє Любомльського району вчинив насильство в сім`ї відносно своєї дружини: ображав нецензурними словами, шарпав за одяг, заподіявши шкоду її фізичному та психічному здоров`ю, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.1732 КУпАП.

Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена його особистими поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями порушника, потерпілої, копією постанови в справі.

Суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1732 КУпАП, і за цим законом накласти на нього стягнення у вигляді 50 годин громадських робіт.

Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, любомль, домашнє насилля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Волинянин, який побив дружину, відбувся громадськими роботами
Сьогодні, 22:20
На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч
Сьогодні, 21:39
Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок
Сьогодні, 21:15
У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку
Сьогодні, 20:40
П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
Вміст алкоголю перевищував норму в 11 разів: покарали волинянина, який п'яним їздив містом Вміст алкоголю перевищував норму в 11 разів: покарали волинянина, який п'яним їздив містом
16 березень, 20:18
На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину На Волині чоловік-кривдник «тероризує» колишню дружину
24 квітень, 2019, 16:16
На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання» На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання»
02 липень, 2018, 15:44
Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави. ФОТО Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави. ФОТО
17 квітень, 2018, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який побив дружину, відбувся громадськими роботами
Сьогодні, 22:20
 0
На Волині продають артезіанську свердловину за понад 50 тисяч
Сьогодні, 21:39
 0
Волинянка розповіла секрет виготовлення «медових» свічок
Сьогодні, 21:15
 0
У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку
Сьогодні, 20:40
 0
П'ять країн ЄС послаблюють карантинні обмеження
Сьогодні, 19:28
 0
Медіа
відео
1/8