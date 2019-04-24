Волинянин, який побив дружину, відбувся громадськими роботами
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Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений Любомльським відділом поліції протокол про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який вчинив насильство щодо своєї дружини.
Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - передає Район.Любомль.
Чоловік, бувши протягом року притягнутим до відповідальності за ч.1 ст.1732 КУпАП, 20 березня близько 16:00 за місцем свого проживання в селі Городнє Любомльського району вчинив насильство в сім`ї відносно своєї дружини: ображав нецензурними словами, шарпав за одяг, заподіявши шкоду її фізичному та психічному здоров`ю, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.1732 КУпАП.
Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена його особистими поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями порушника, потерпілої, копією постанови в справі.
Суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1732 КУпАП, і за цим законом накласти на нього стягнення у вигляді 50 годин громадських робіт.
Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 6 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - передає Район.Любомль.
Чоловік, бувши протягом року притягнутим до відповідальності за ч.1 ст.1732 КУпАП, 20 березня близько 16:00 за місцем свого проживання в селі Городнє Любомльського району вчинив насильство в сім`ї відносно своєї дружини: ображав нецензурними словами, шарпав за одяг, заподіявши шкоду її фізичному та психічному здоров`ю, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.1732 КУпАП.
Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю стверджена його особистими поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями порушника, потерпілої, копією постанови в справі.
Суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1732 КУпАП, і за цим законом накласти на нього стягнення у вигляді 50 годин громадських робіт.
Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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