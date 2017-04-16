Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО





Нагадаємо, перед святом керівники Шацького району зустрілися з духовенством і обговорили питання освячення пасок у період карантину, спричиненого коронавірусом. Вирішили зробити це з максимальною безпекою для вірян, не дозволяючи великих скупчень, -



Чин освячення відбувався відповідно до складеного графіка: у храмах, на церковних подвір'ях та по вулицях населених пунктів. Деякі віряни прийшли 19 квітня на Всенічну, інші залишилися вдома, дотримуючись правил карантину і дивлячись трансляцію святкового богослужіння онлайн.



Пропонуємо підбірку фото з соціальних мереж з місць освячення великодніх кошиків у селищі Шацьк, селах Світязь і Мельники.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі великодні кошики почали освячувати в суботу, 18 квітня, напередодні Христового Воскресіння.Нагадаємо, перед святом керівники Шацького району зустрілися з духовенством і обговорили питання освячення пасок у період карантину, спричиненого коронавірусом. Вирішили зробити це з максимальною безпекою для вірян, не дозволяючи великих скупчень, - пише Район.ШацькЧин освячення відбувався відповідно до складеного графіка: у храмах, на церковних подвір'ях та по вулицях населених пунктів. Деякі віряни прийшли 19 квітня на Всенічну, інші залишилися вдома, дотримуючись правил карантину і дивлячись трансляцію святкового богослужіння онлайн.Пропонуємо підбірку фото з соціальних мереж з місць освячення великодніх кошиків у селищі Шацьк, селах Світязь і Мельники.

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