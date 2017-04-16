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Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО

Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
У Шацькому районі великодні кошики почали освячувати в суботу, 18 квітня, напередодні Христового Воскресіння.

Нагадаємо, перед святом керівники Шацького району зустрілися з духовенством і обговорили питання освячення пасок у період карантину, спричиненого коронавірусом. Вирішили зробити це з максимальною безпекою для вірян, не дозволяючи великих скупчень, - пише Район.Шацьк

Чин освячення відбувався відповідно до складеного графіка: у храмах, на церковних подвір'ях та по вулицях населених пунктів. Деякі віряни прийшли 19 квітня на Всенічну, інші залишилися вдома, дотримуючись правил карантину і дивлячись трансляцію святкового богослужіння онлайн.

Пропонуємо підбірку фото з соціальних мереж з місць освячення великодніх кошиків у селищі Шацьк, селах Світязь і Мельники.

Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО
Як у Шацьку освячували великодні кошики. ФОТО


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Теги: шацьк, пцу, великдень
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